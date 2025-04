Danimarca-Italia, quando la prossima partita di Nations League di calcio femminile: programma, orario, tv

Martedì 8 aprile (ore 18.00) la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per il quarto impegno del Gruppo 4 della Nations League. Le azzurre, dopo aver affrontato la Svezia, saranno chiamate a un’altra sfida complicata sul rettangolo verde di Herning contro la Danimarca e cercheranno di riscattare la sconfitta interna a La Spezia subìta contro le danesi.

Sono 29 le calciatrici convocate dal CT Andrea Soncin per questo nuovo impegno: le principali novità sono rappresentate dal portiere del Genoa Camilla Forcinella, che finora aveva partecipato solo a uno stage, e dal rientro in gruppo di Cecilia Salvai, assente dal 4-0 sulla Finlandia del luglio scorso che regalò all’Italia la qualificazione agli Europei di quest’anno. Insieme al difensore della Juventus si rivede anche la centrocampista della Lazio Flaminia Simonetti, che non vestiva la maglia della Nazionale da quasi due anni, oltre ad Angelica Soffia, Eleonora Goldoni ed Eva Schatzer, assenti nel raduno di febbraio.

Le giocatrici nostrane sono chiamate a evitare ulteriori passi falsi per non andare a complicare la corsa ai primi due posti del Gruppo 4, piazzamenti funzionali alla permanenza nella Lega A per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Visto quanto accaduto al “Picco”, il coefficiente difficoltà è particolarmente alto.

La partita tra Danimarca e Italia, valida come quarta giornata del Gruppo 4 della Lega A della Nations League di calcio femminile 2025, andrà in scena martedì 8 aprile alla Arena Herning di Herning. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DANIMARCA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 8 aprile

Ore 18.00 Danimarca vs Italia all’Arena Herning di Herning (Danimarca) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA DANIMARCA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport