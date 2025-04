Calcio femminile, Italia spettacolare in Danimarca e in Nations League si torna in corsa anche per il primato

Un autentico show della Nazionale italiana di calcio femminile a Herning, in Danimarca. Le azzurre, nel loro quinto impegno nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League, sono riuscite a spingersi a qualcosa che mai si era verificato nella storia della selezione tricolore delle donne: battere in trasferta le danesi.

Ci sono riuscite le ragazze di Andrea Soncin grazie a una prestazione di grande qualità e concretezza, piegando le padrone di casa sullo score di 3-0. Un risultato inatteso per le proporzioni, ma non sorprendente per la prestazione. La formazione tricolore aveva fatto vedere anche nei match persi contro proprio la Danimarca a La Spezia e in terra svedese di essere all’altezza delle formazioni migliori del Vecchio Continente.

Con quest’affermazione le azzurre si sono messe nuovamente in corsa per la permanenza in Lega A, avendo raggiunto a quota 6 punti le danesi e trovandosi in una condizione di differenza reti migliore nello scontro diretto a parità di punti. In tutto questo, il pari tra le svedesi e il Galles rende ancora possibile per l’Italia la conquista del primato del girone e quindi la qualificazione alla Final Four (sorteggio il 6 giugno, gare di andata e ritorno il 22 e 28 ottobre; le finali il 26 novembre e 2 dicembre) della rassegna continentale.

“Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate – ha dichiarato Soncin dopo il 90’ – abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile che ci porta a fare gare del genere”.

Il cammino riprenderà il 30 maggio con il match di Parma con la Svezia, mentre il 3 giugno è in programma l’appuntamento conclusivo in casa del Galles. La squadra italiana vorrà concludere al meglio possibile il percorso, anche per presentarsi al via degli Europei 2025 in Svizzera nel miglior modo possibile.

CLASSIFICA GRUPPO 4 LEGA A NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Svezia 8 punti (+2 differenza reti)

2. Italia 6 punti (+1 differenza reti, in vantaggio con la Danimarca negli scontri diretti)

3. Danimarca 6 punti (-1 differenza reti, in svantaggio con l’Italia negli scontri diretti)

4. Galles 2 punti (-2 differenza reti)