CHE ITALIA! Le azzurre travolgono la Danimarca a domicilio e si rilanciano per la qualificazione!

La Nazionale italiana di calcio femminile fa la storia a Herning (Danimarca), nel quinto impegno del Gruppo 4 della Lega A Nations League. Le azzurre, reduci da due sconfitte consecutive contro le danesi (a La Spezia) e la Svezia in terra scandinava, andavano in cerca di rivincite. Si aveva bisogno di un successo esterno che non si era mai concretizzato nel percorso della selezione tricolore al femminile.

L’hanno fatto alla grande le ragazze di Andrea Soncin, protagoniste di un secondo tempo da urlo con ben tre gol realizzati e il discorso “permanenza in Lega A” riaperto. Il successo odierno, infatti, consente alla Nazionale di agganciare in seconda posizione le danesi in graduatoria, ma avendo un vantaggio nel computo complessivo degli scontri diretti nel rapporto reti segnate/subìte. A decidere sono stati i gol di Arianna Caruso al 59′, Lucia Di Guglielmo al 79′ e di Cristiana Girelli all’86’.

PRIMO TEMPO – Soncin opta per uno schema 3-5-2 come base: Piemonte riferimento offensivo, supportata da Cantore, fluidificanti di fascia Boattin e Serturini. Danesi schierate con un 3-4-3 e a far venire i brividi col tridente Thomsen, Bruun e Harder. Partita molto tattica da parte di entrambe e la più grande emozione c’è dopo 5′ di gioco grazie a Sofia Cantore che centra il montante della porta avversaria, sfiorando così il gol del vantaggio. Azzurre che puntano sulle ripartenze rapide, ma manca lucidità nel momento di concludere o dell’ultimo passaggio.

SECONDO TEMPO – Dopo 4′ nella ripresa Serturini cerca di innescare Cantore e l’attaccante della Juve manca di pochissimo l’appuntamento su una palla che poteva essere pericolosa per la difesa avversaria. Un po’ di confusione in questa fase, ma quasi all’ora di gioco arriva la realizzazione di Caruso che, chiudendo uno spettacolare triangolo con Giugliano, è bravissima a gonfiare la rete. Le azzurre provano a smorzare la reazione delle padrone di casa e al 71′ vanno in gol, ma il raddoppio viene annullato per posizione di fuorigioco di Serturini. La seconda marcatura azzurra c’è però al 79′ con Di Guglielmo che con decisione, su un rimpallo in area, insacca senza esitazioni. Girandola di cambi e uno di questi fa sorridere Soncin, visto che Cristiana Girelli trova un tris spettacolare: grande conclusione della giocatrice della Juventus all’86’ che un esterno sinistro al volo non dà scampo al portiere avversario. 3-0 e titoli di coda sulla partita.