Danimarca-Italia oggi in tv, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 8 aprile (ore 18.00), la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per il quarto impegno del Gruppo 4 della Nations League. Le azzurre, dopo aver affrontato perso contro la Svezia, saranno chiamate a un’altra sfida difficile sul rettangolo verde di Herning contro la Danimarca e cercheranno di riscattare la sconfitta interna a La Spezia subìta contro le danesi.

Un match da vincere per le ragazze allenate da Andrea Soncin. L’attuale situazione di classifica del raggruppamento rende quasi obbligatorio centrare i tre punti per pensare ancora di essere in gioco per le prime due posizioni del girone. Piazzamenti importanti per la permanenza nella Lega A di Nations League e funzionali alle prossime qualificazioni ai Mondiali del 2027.

Le nostre portacolori in questo incontro sperano di trovare maggior concretezza di quella che c’è stata nella sfida contro le svedesi dove le occasioni costruite non sono state capitalizzate a dovere. In tutto questo, anche una maggior attenzione difensiva sarà fondamentale, al fine di evitare di subire segnature nei minuti finali.

La partita tra Danimarca e Italia, valida come quarta giornata del Gruppo 4 della Lega A della Nations League di calcio femminile 2025, andrà in scena quest’oggi alla Arena Herning di Herning. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DANIMARCA-ITALIA OGGI IN TV NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 8 aprile

Ore 18.00 Danimarca vs Italia all’Arena Herning di Herning (Danimarca) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA DANIMARCA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport