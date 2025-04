Curling, l’Italia liquida la Germania per 9-3 in 7 end ai Mondiali

Quarto successo (in dieci incontri) per l’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile: a Moose Jaw (provincia del Saskatchewan, in Canada), gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva, liquidano la Germania con lo score di 9-3 in soli 7 end nella sedicesima sessione del round robin della rassegna iridata.

La Germania conquista il martello e lo sfrutta nel primo end, marcando il punto dell’1-0. L’Italia impatta nella seconda ripresa, ma il vero capolavoro degli azzurri arriva nel terzo end, quando Retornaz e soci rubano la mano e marcano ben tre punti, scappando sul 4-1.

Il canovaccio si ripete nella quarta ripresa, quando per la seconda volta consecutiva, nonostante l’ultimo tiro dei tedeschi è l’Italia a muovere il punteggio, portandosi sul 5-1. Timida reazione della Germania, che marca due punti nel quinto end: si arriva alla pausa di metà gara sul 5-3 per l’Italia.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia, con l’ultimo tiro a disposizione, opta per l’end nullo, per poi chiudere i conti nella settima ripresa, imbrigliando i tedeschi ed andando a marcare quattro punti: sul 9-3, con soli 3 end da disputare, i teutonici scelgono di concedere la vittoria agli azzurri.

Nella graduatoria generale l’Italia raggiunge i teutonici in nona posizione con quattro vittorie e sei sconfitte (medesimo score anche per il Giappone). Per gli azzurri c’è ancora una flebile speranza di agganciare i play-off, ma servirà vincere gli ultimi due match e sperare in una serie di risultati favorevoli, a partire dagli incontri previsti nella notte italiana.