Curling: l’Italia sbatte contro il muro Canada. Quinta sconfitta per gli azzurri ai Mondiali

L’Italia continua a non ingranare A Moose Jaw. La Nazionale azzurra nella notte ha infatti incasellato la quinta sconfitta complessiva ai Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, cedendo il passo in nove set alla corazzata Canada per 4-2 in occasione del settimo match valido del Round Robin. Una dèbacle significativa per i nostri battaglieri ragazzi, relegati al momento al quartultimo posto della classifica con soli due successi.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si sono resi artefici nello specifico di una partita sui generis, caratterizzata per larghi tratti da un attacco bloccato. L’inizio è tra i più canonici. I padroni di casa, con il martello in mano, marcano solo un punto nell’end inaugurale, subendo così lo stesso trattamento dagli azzurri, i quali ricambiano il favore nel secondo.

Dopo una terza mano terminata con un nulla di fatto, i nordamericani avanzano di due unità al quarto turno, riuscendo a fermare l’attacco italiano, costretto ad accontentarsi ancora una volta di un solo sigillo. Stavolta però a bloccarsi è il Canada, che non riesce a smuovere il tabellino nella resta ripresa, segnando un solo timbro poi nella settima, mettendo così a referto il punto del 4-2 provvisorio.

La partita da quel momento in poi entra in una vera e propria fase di stallo con l’Italia che non trova mai il guizzo vincente per poter recuperare, complice un Canada in controllo che blocca tutte le iniziative degli avversari, mandando a vuoto gli ultimi round fino alla resa dei giocatori italiani, arrivata al penultimo atto.

Questa sera, alle 22:00, si disputerà la sfida con l’Austria. Serve una vittoria, malgrado un cammino verso i play-off sempre più compromesso.