Curling, Italia travolta dalla Svizzera ai Mondiali: sesta sconfitta, playoff lontanissimi

L’Italia è stata sonoramente sconfitta dalla Svizzera ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La nostra Nazionale ha alzato bandiera bianca dopo sei end, quando il tabellone recitava il punteggio di 8-3 e dopo che gli elvetici avevano dimostrato una chiara superiorità tecnica. Il quartetto tricolore continua a faticare in questa rassegna iridata e incappa nella sesta sconfitta su nove partite disputate, palesando una condizione di forma ben lontana da quella con cui lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo.

L’Italia si trova al decimo posto in classifica generale con tre successi all’attivo: per continuare a coltivare qualche flebile speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata alle prime sei classificate (le prime due direttamente in semifinale, le altre quattro ai playoff), era necessario battere i rossocrociati. Si resta in corsa soltanto per la matematica, ma ormai l’obiettivo della vigilia è sfumato. Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio alle ore 22.00 per affrontare la Germania, poi domani (venerdì 4 aprile) sono in programma gli ultimi due impegni contro Svezia (ore 17.00) e Giappone (ore 22.00).

CRONACA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING

Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman vanno subito in apnea contro la formazione guidata da Yannick Schwaller, che mette a segno due punti nel primo end. Gli elvetici si scatenano e strappano la mano nel secondo e nel terzo parziale, portando a punto due e tre stone. La Svizzera si issa così di forza sul 7-0, ipotecando la vittoria.

Gli azzurri provano a reagire sbloccando il punteggio (1-7), ma gli avversari non concedono spazio e replicano agevolmente ristabilendo le distanze prima dell’intervallo (8-1). Al ritorno sul ghiaccio Retornaz e compagne giocano bene con il vantaggio del martello, marcando un paio di punti che rendono il punteggio meno disastroso ma che non cambiano il discorso. In quel momento, con ampio anticipo rispetto ai dieci end canonici, si decide di interrompere la contesa.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Italia 8-3

Svezia vs Scozia 10-4

Norvegia vs Corea del Sud 10-5

Canada vs Cina 8-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 8 vittorie (9 partite disputate)

2. Svizzera 7 vittorie (9 partite disputate)

3. Cina 6 vittorie (9 partite disputate)

3. Scozia 6 vittorie (9 partite disputate)

3. Svezia 6 vittorie (9 partite disputate)

6. Cechia 5 vittorie (9 partite disputate)

6. Norvegia 5 vittorie (9 partite disputate)

8. USA 4 vittorie (8 partite disputate)

9. Germania 4 vittorie (9 partite disputate)

10. Italia 3 vittorie (9 partite disputate)

10. Giappone 3 vittorie (9 partite disputate)

12. Austria 1 vittoria (9 partite disputate)

13. Corea del Sud 0 vittorie (8 partite disputate)