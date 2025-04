Curling: l’Italia fa il suo dovere e liquida l’Austria in otto end ai Mondiali

L’Italia fa il suo dovere e batte la squadra materasso Austria ai Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio canadese di Moose Jaw. Tutto facile questa volta per Joel Retornaz e compagni, capaci di liberarsi in otto end di un team che ha invece incasellato l’ottava sconfitta su otto partite giocate.

Cominciano bene questa volta agli azzurri, bravi a rubare una mano da un punto in apertura, salvo subire nella ripresa successiva il pareggio da parte degli austriaci. Seguono così due turni terminati con un nulla di fatto, con i nostri ragazzi che non trovano la trama vincente per poter andare a segno. Ci riusciranno tuttavia a metà gara, quando lo skip italiano marca altri due sigilli, scappando così sul 3-1.

Finalmente liberatasi dallo stallo, la compagine tricolore capisce come impallinare i rivali, avanzando subito di due unità grazie ad una seconda mano rubata al sesto round. La risposta austriaca è timida: nel settimo infatti gli avversari sono costretti a marcare solo un punto, preludio dell’end-chiave del match.

All’ottava mano l’Italia attiva infatti finalmente il killer istinct, lasciando ben tre stone sul ghiaccio e mettendo in sicurezza l’incontro sull’8-2, tanto da spingere l’Austria ad alzare bandiera bianca in anticipo. Domani, alle ore 17:00, i nostri portacolori affronteranno la corazzata Svizzera, con la speranza di chiudere il Mondiale difficile con quanti più successi possibili, considerato il ruolino di marcia al di sotto delle aspettative caratterizzato da tre vittorie e cinque sconfitte.