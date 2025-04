Curling, l’Italia crolla al nono end contro la Scozia: i playoff ai Mondiali sono sempre più difficili

L’Italia ha lottato alla pari contro la Scozia per otto end ai Mondiali 2025 di curling maschile, poi è letteralmente crollata nella nona frazione: la formazione anglosassone, vincitrice del titolo iridato due anni fa e argento agli ultimi Europei, ha messo a segno quattro punti e ha così chiuso di forza la questione. Gli azzurri sono stati sconfitti con il punteggio di 9-7 e sono incappati nella quarta sconfitta su sei incontri disputati, compromettendo sensibilmente le possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto si contenderanno gli ultimi due pass per la zona medaglie. La nostra Nazionale occupa attualmente il nono posto con due successi all’attivo e ormai è a due vittorie di distacco dalla zona promozione: servirebbe una grande impresa questa notte contro il Canada per ributtarsi nella mischia prima dell’abbordabile match contro l’Austria in programma domani sera.

LA CRONACA DI ITALIA-SCOZIA

Bruce Mouat e compagni optano per una mano nulla iniziale, poi affondano il colpo nel secondo end segnando due punti che mettono pressione al quartetto tricolore. Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman reagiscono in maniera brillante e pareggiano prontamente i conti nella terza frazione (2-2). Gli scozzesi rimettono davanti la testa (3-2), ma gli azzurri sono in grandissima forma e con una perfetta costruzione di gioco si portano in vantaggio (4-3) prima dell’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio la formazione guidata da Mouat mostra i muscoli e porta due stone a punto (5-4), mettendo in seria difficoltà i nostri portacolori. L’Italia si deve ricompattare, imposta una mano nulla e poi Retornaz trova un ultimo tiro spettacolare con cui marca due punti (è andato a un soffio dalla tripletta) riportandosi al comando (6-5) e mettendo i rivali con le spalle al muro quando si entra nel nono end di una partita equilibratissima.

L’Italia sembra potersela giocare fino in fondo, ma nel nono end sbaglia di tutto e presta il fianco a un ultimo tiro impeccabile di Mouat, grazie a cui la Scozia porta a casa addirittura quattro punti issandosi sul 9-6. La partita nei fatti si conclude in quel momento (il decimo end si è giocato per onor di firma, il quartetto tricolore ha siglato un punto) e gli anglosassoni festeggiano un successo di peso, mentre gli azzurri si leccano le ferite e compromettono in maniera sensibile la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Germania vs Corea del Sud 11-2

Scozia vs Italia 9-7

Svezia vs Svizzera 6-4

Cina vs Norvegia 8-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Cina 5 vittorie (6 partite disputate)

1. Scozia 5 vittorie (6 partite disputate)

3. Canada 4 vittorie (5 partite disputate)

4. Norvegia 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svizzera 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svezia 4 vittorie (6 partite disputate)

7. USA 3 vittorie (5 partite disputate)

8. Cechia 3 vittorie (6 partite disputate)

9. Italia 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Germania 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Giappone 2 vittorie (6 partite disputate)

12. Austria 0 vittorie (6 partite disputate)

12. Corea del Sud 0 vittorie (6 partite disputate)