Curling, l’Italia inventa la magia contro la Svezia! Vittoria contro Edin ai Mondiali, ma arriva l’eliminazione

L’Italia ha confezionato una bellissima impresa ai Mondiali 2025 di curling maschile, riuscendo a sconfiggere la formidabile Svezia. La nostra Nazionale ha battuto i Campioni Olimpici e detentori del titolo iridato, imponendosi con il punteggio di 10-8 sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada): il quartetto tricolore ha prevalso al cospetto di sua maestà Niklas Edin, uno dei giocatori più forti della storia, ma purtroppo è stato ufficialmente eliminato dalla rassegna iridata.

Le contemporanee affermazioni di Cina (10-1 contro la Corea del Sud) e Norvegia (8-2 contro l’Austria) impediscono agli azzurri di continuare a coltivare il sogno di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta: quando manca soltanto la partita contro il Giappone (alle ore 22.00) al termine del round robin, Joel Retornaz e compagni non possono più raggiungere il sesto posto in classifica generale (le prime due accedono direttamente alle semifinali, le altre quattro disputano i playoff).

L’Italia ha conquistato la quinta vittoria nella manifestazione a fronte di sei sconfitte e al momento è ottava in graduatoria, ma Svizzera, Cina, Norvegia e Svezia sono a quota sette affermazioni alle spalle di Canada (9) e Scozia (8). I nostri portacolori, che lo scorso anno conquistarono la medaglia di bronzo, si leccano le ferite per qualche battuta d’arresto di troppo negli ultimi giorni, ma almeno torneranno a casa con uno scalpo di lusso e potranno guardare con più ottimismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

La corazzata guidata da Niklas Edin opta per una mano nulla iniziale e poi marca due punti mettendo pressione agli azzurri. Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman reagiscono prontamente e pareggiano prontamente la situazione (2-2). Gli scandinavi rimettono la testa avanti, ma sono ancora gli azzurri ad avere un guizzo e a imbrigliare gli avversari con un ottimo castello di gioco: due punti a referto e 4-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio la Svezia sceglie ancora la mano nulla e poi affonda il colpo portando due stone a punto (5-4), poi le maglie si aprono completamente. Retornaz inventa un ultimo tiro stellare che vale addirittura tre punti per il parziale 7-5 dopo l’ottavo end, Edin restituisce il favore e riporta davanti gli svedesi (8-7), ma la nostra Nazionale è superba con il martello e con altri tre punti nel decimo end conquista una pregevole vittoria per 10-8.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Svezia 10-8

Scozia vs Germania 6-1

Cina vs Corea del Sud 10-1

Norvegia vs Austria 8-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 9 vittorie (10 partite disputate)

2. Scozia 8 vittorie (11 partite disputate)

3. Svizzera 7 vittorie (10 partite disputate)

4. Cina 7 vittorie (11 partite disputate)

4. Norvegia 7 vittorie (11 partite disputate)

4. Svezia 7 vittorie (11 partite disputate)

7. Cechia 6 vittorie (11 partite disputate)

8. Italia 5 vittorie (11 partite disputate)

9. USA 4 vittorie (10 partite disputate)

10. Germania 4 vittorie (11 partite disputate)

10. Giappone 4 vittorie (11 partite disputate)

12. Austria 1 vittoria (11 partite disputate)

12. Corea del Sud 1 vittoria (11 partite disputate)