Curling, Italia ad un passo dall’eliminazione ai Mondiali. Speranze playoff appese a un filo

La Nazionale italiana maschile di curling ha vinto quattro delle prime dieci partite giocate ed è ormai ad un passo dall’eliminazione ai Campionati Mondiali 2025, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (in Canada). Gli azzurri, bronzo nella scorsa edizione della rassegna iridata, occupano attualmente l’ottavo posto della classifica quando mancano tre sessioni al termine del round robin (girone unico da 13 squadre).

Il team Retornaz può ancora sperare in una rocambolesca qualificazione in extremis per i playoff, garantita alle prime sei della graduatoria, ma non è più padrone del proprio destino e dovrà sperare in risultati favorevoli dagli altri campi oltre a fare bottino pieno negli ultimi due match da disputare. L’Italia è infatti costretta a battere sia Svezia che Giappone per restare in vita chiudendo la prima fase della competizione con un bilancio di 6 vittorie e 6 sconfitte.

In questo momento quattro formazioni hanno già totalizzato almeno 7 successi e sono quindi irraggiungibili per Mosaner e compagni, che devono fare la corsa sul terzetto composto da Cina, Norvegia (entrambe a 6-4) e Cechia (6-5). La compagine italiana avrebbe inoltre lo scontro diretto a sfavore in caso di arrivo alla pari con cinesi e norvegesi, mentre si era imposta contro il team Klima.

Per avere una chance di accedere alla fase a eliminazione diretta, l’Italia deve quindi sperare in una sconfitta dei cechi contro la Svizzera ed in un doppio ko di almeno una tra Cina (Corea del Sud e Scozia le ultime due sfide) e Norvegia (con Austria e Svezia). Da monitorare inoltre con attenzione lo spareggio Germania-Stati Uniti, due squadre che si trovano ora alla pari degli azzurri con il record di 4-6 e che potrebbero fare la differenza nella classifica avulsa nel caso di un eventuale arrivo di massa a 6-6. Ricordiamo in tal senso che il team Retornaz ha battuto i tedeschi e ha perso con gli americani.