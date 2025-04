Curling, Mondiali di doppio misto. Il ritorno di Constantini-Mosaner e il possibile cammino dell’Italia

I Mondiali di doppio misto di curling si svolgeranno a Fredricton, nel Canada nord-orientale, dal 26 aprile al 3 maggio. La manifestazione rappresenterà il ritorno in azione della coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Pechino 2022.

Dopo il trionfo in terra cinese, la cortinese ha preso parte a ogni manifestazione iridata, ma con partner differenti (Sebastiano Arman prima e Francesco De Zanna poi). Nonostante un bilancio complessivamente positivo (16 vittorie e 11 sconfitte nell’arco di tre edizioni), nessun tandem azzurro è riuscito a superare il round robin.

Ecco perché vale la pena di approfondire il tema proprio alla vigilia del comeback dei campioni olimpici. Quali sono le loro prospettive? Il primo passo è superare la fase a gironi, compito da non dare per scontato, perché l’ultimo accesso ai play-off è stato guadagnato proprio da Constantini/Mosaner nel 2021. Le venti squadre partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da dieci. Avanzano solo le prime tre. Il taglio, dunque, è brutale.

L’Italia è nel Gruppo A nel quale, tra le pretendenti alle medaglie più quotate, troviamo anche la Scozia di Jennifer Dodds/Bruce Mouat (campioni nel 2021) e la Svezia di Anna Hasselborg/Oskar Eriksson. Le altre tre favorite principali (Svizzera, Norvegia e Stati Uniti) sono nel Gruppo B, dove sono state collocate anche due delle outsider più pericolose (il Giappone e l’Estonia, finaliste rispettivamente nel 2023 e nel 2024).

Il binomio tricolore dovrà invece vedersela con il Canada padrone di casa, seppur privo di nomi altisonanti (Jocelyn Peterman/Brett Gallant), oltre a Germania, Sud Corea, Cina, Danimarca, Finlandia e Olanda. Sulla carta gli azzurri sono tra le tre formazioni più forti di questa “batteria”. Se i valori dovessero confermarsi, allora val la pena di ricordare come solo le vincitrici dei gironi vadano direttamente in semifinale, mentre le seconde e le terze si sfidano nei cosiddetti qualification games, per determinare le altre due semifinaliste.

Ovviamente, quando si arriverà ai play-off, tutto potrà accadere. Nel bene e nel male. Vedremo quale sarà il responso di Fredricton e se i pronostici della vigilia saranno rispettati. Vero che le sorprese sono sovente dietro l’angolo, ma questo è un Mondiale pre-olimpico. Pertanto, tanti Paesi di grido calano i propri assi in vista della ventura manifestazione a Cinque cerchi. Italia compresa.