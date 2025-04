Cosa si è fatto Ange Capuozzo? Infortunio meno grave del previsto: i tempi di recupero

Sospiro di sollievo per Tolosa e soprattutto per la Nazionale italiana di rugby, in seguito ai primi esami medici a cui si è sottoposto Ange Capuozzo dopo aver lasciato il campo in lacrime domenica scorsa nella partita di Champions Cup contro i Sale Sharks. L’infortunio, stando a quanto riporta la stampa francese, sarebbe infatti meno grave del previsto per la stella azzurra.

Inizialmente si temeva infatti la frattura della caviglia ed un possibile interessamento di tibia e perone, mentre i controlli medici avrebbero fortunatamente escluso fratture. Capuozzo si sarebbe procurato a conti fatti una distorsione della caviglia destra che dovrebbe richiedere in linea di massima 30-40 giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi e poi a giocare.

Un lungo stop in ogni caso per il 25enne nativo di Grenoble, che stava attraversando un momento di forma strepitosa (come dimostra la splendida meta messa a segno subito prima di farsi male) ma che dovrebbe comunque prendere parte alla fase finale della stagione con il suo club. Buone notizie anche in chiave Italia, verso il prossimo doppio appuntamento a luglio in Sudafrica a casa dei campioni del mondo.