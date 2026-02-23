Rugby, Sei Nazioni: Capuozzo infortunato, a forte rischio le ultime due giornate

Nel match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026 disputato a Lille, l’Italia ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo prima ancora di affrontare l’ovvia difficoltà di competere con la Francia. L’estremo azzurro Ange Capuozzo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 71’ dopo aver subito un trauma distorsivo dell’articolazione acromio-claveare della spalla sinistra, come comunicato dallo staff medico della Nazionale Italiana Maschile. La prognosi lo terrà lontano dai campi per un periodo non ancora quantificato, e il giocatore rientrerà al suo club, lo Stade Toulousain, per seguire il percorso di riabilitazione programmato insieme ai medici azzurri.

La presenza di Capuozzo in campo contro la Francia aveva un significato particolare: il giocatore, infatti, aveva saltato le prime due giornate del Sei Nazioni a causa di un altro infortunio. A fine dicembre, durante un incontro di Top 14 con il suo club francese, aveva subito la frattura di un dito, che lo aveva costretto ai box e lo aveva escluso dai match contro Scozia e Irlanda nelle giornate iniziali del torneo. Solo nelle settimane precedenti alla sfida di Lille Capuozzo era tornato ad allenarsi con il gruppo e aveva ritrovato una convocazione che la vigilia del torneo sembrava impossibile.

Nato il 30 aprile 1999 in Francia e cresciuto tra Grenoble e l’Italia, Capuozzo si è imposto rapidamente come uno dei talenti più brillanti del rugby italiano contemporaneo. Dopo aver fatto il suo debutto internazionale nel 2022, il 26enne è diventato un punto fermo della linea arretrata azzurra grazie alla velocità, alla creatività e alla capacità di creare superiorità numerica. Inoltre, con 16 mete in 31 presenze, si trova tra i migliori marcatori nella storia recente della Nazionale. La sua energia dinamica e la capacità di cambiare l’inerzia di una partita sono state spesso decisive per l’Italia, come nella storica vittoria sul Galles del 2022.

La sconfitta per 33-8 contro la Francia ha lasciato l’Italia con un bilancio di una vittoria e due sconfitte dopo tre giornate di torneo, segnando un’altra tappa complicata nel cammino degli azzurri nel Sei Nazioni 2026. La prestazione di Lille, nonostante qualche sprazzo di orgoglio e l’essere andati in meta grazie proprio a Capuozzo, ha evidenziato ancora una volta la difficoltà di competere contro squadre di altissimo livello e la dipendenza dal contributo dei suoi giocatori chiave. La combinazione di assenze per infortunio e la forza degli avversari richiede ora una gestione attenta delle risorse da parte del ct Gonzalo Quesada, che dovrà guardare anche alle prossime partite per cercare di rimanere competitivi nel torneo e gettare le basi in vista della Coppa del Mondo 2027.