Rugby femminile, le convocate dell’Italia per le ultime tre partite del Sei Nazioni

Dopo le sconfitte in Inghilterra ed in casa con l’Irlanda l’Italia di rugby femminile si prepara per gli ultimi tre match del Sei Nazioni 2025: il CT della selezione azzurra, Fabio Roselli, ha comunicato l’elenco delle convocate per le sfide in Scozia ed in casa contro Francia e Galles.

Sono 30 le azzurre chiamate a formare il gruppo che si radunerà lunedì 7 aprile ed affronterà tre settimane consecutive di lavoro, dato che non sono previste altre pause nel calendario del torneo: assente dall’elenco Ilaria Arrighetti, che ha accusato un problema al bicipite femorale.

Soltanto in vista del match da giocare in Scozia al gruppo azzurro si aggiungono anche sei invitate, delle quali quattro non hanno mai indossato la maglia della Nazionale in match ufficiali. Tra queste atlete spicca il nome di Elisa Cecati, ala classe 2005 del Volvera Rugby.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 21 caps)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 28 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 54 caps)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 60 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 33 caps)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (Villorba Rugby, 11 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 18 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 15 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 52 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 53 caps)

Sara MANNINI (Rugby Colorno, 5 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 51 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 38 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 7 caps)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 11 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 81 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 29 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 30 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 88 caps)

Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 14 caps)

Sofia STEFAN (Svincolata, 93 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Sara TOUNESI (Montpellier Herault Rugby, 45 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 39 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 24 caps)

Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 2 caps)

ATLETE INVITATE (Solo in preparazione di Scozia-Italia)

Gaia BUSO (Rugby Colorno, 2 caps)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno, 3 caps)

Elisa CECATI (Volvera Rugby, Esordiente)

Chiara CHELI (Rugby Colorno, Esordiente)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno, Esordiente)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso, Esordiente)