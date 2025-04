Conegliano-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-1, canale, programma in chiaro, streaming

Oggi mercoledì 16 aprile (ore 16.30) si gioca Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso inizia la serie al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre conquisterà il tricolore. La corazzata veneta andrà a caccia del settimo titolo consecutivo, le meneghine cercheranno di fare festa per la prima volta nella storia dopo aver perso due atti conclusivi contro l’Imoco nel 2022 e nel 2023 (quando la società lombarda era di stanza a Monza).

Milano ha regolato Scandicci in tre incontri dopo aver travolto Vallefoglia, mentre Conegliano è stata costretta da Novara a gara-4 dopo aver regolato Bergamo. Le Campionesse d’Italia hanno vinto tutti i precedenti stagionali: Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia, andata e ritorno della regular season di Serie A1. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e avvincente, le ragazze di coach Stefano Lavarini proveranno a spezzare il dominio delle ragazze di Stefano Lavarini.

Si preannuncia un grande scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. Grandi duelli anche tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il tutto con tantissima Nazionale sullo sfondo. Le due formazioni si affronteranno anche nella semifinale della Champions League in programma sabato 3 maggio a Istanbul, dunque al termine della serie che assegnerà lo scudetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 16 aprile

Ore 20.30 Finale playoff scudetto, gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.