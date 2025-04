Civitanova-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-4, programma, streaming

Oggi domenica 20 aprile (ore 15.20) si gioca Civitanova-Perugia, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Giornata di Pasqua davvero imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo: i Block Devils si presenteranno all’Eurosuole Forum in vantaggio per 2-1, la Lube ha annullato un match-point in gara-3 e ora sogna di pareggiare i conti per trascinare la contesa alla bella di spareggio. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante dopo i tie-break che hanno animato le ultime due gare.

In palio l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, da disputare contro Trento che ha prevalso con un secco 3-0 nell’altra semifinale. Simone Giannelli guiderà Perugia in cabina di regia, a fare punti ci dovranno pensare l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi. Civitanova punterà sul bomber Adis Lagumdzija, sui martelli Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov, sul palleggiatore Mattia Boninfante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Perugia, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-PERUGIA, GARA-4 SEMIFINALE VOLLEY

Domenica 20 aprile

Ore 15.20 Semifinale playoff scudetto, gara-4: Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.