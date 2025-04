Volley femminile, le possibili convocate dell’Italia per i Mondiali. Quali novità rispetto alle Olimpiadi?

A dieci mesi di distanza dal trionfo olimpico di Parigi, la nazionale italiana femminile di volley si prepara ad affrontare il Mondiale 2025 con l’obiettivo di confermarsi tra le grandi potenze internazionali. Dopo aver riscritto la storia salendo per la prima volta sul tetto olimpico, l’Italia guidata da Julio Velasco, affiancato da Carlo Parisi, si trova ora davanti a una nuova sfida: costruire una squadra altrettanto competitiva, senza rinunciare al rinnovamento necessario per restare ai vertici a lungo termine. Guardando ai risultati della stagione di club e alle dinamiche emerse in nazionale negli ultimi mesi, appare chiaro che la base delle convocate per il Mondiale ripartirà in larga parte dal gruppo olimpico, ma qualche novità potrebbe esserci.

In regia, Alessia Orro resta una certezza assoluta: il suo rendimento con Milano e la leadership mostrata a Parigi la rendono la titolare naturale. Come seconda palleggiatrice, potrebbe tornare Francesca Bosio, che ha sicuramente disputato una stagione convincente a Novara a tal punto da spingere Milano a sceglierla come sostituta di Alessia Orro in partenza verso la Turchia. Le possibili outsider potrebbero essere Jennifer Boldini di Busto Arsizio e Chidera Blessing Eze di Talmassons, entrambe già chiamate da Velasco per i primi collegiali della stagione estiva.

Nel ruolo di opposto, la titolarità sarà di nuovo di Paola Egonu, autentica trascinatrice ai Giochi e protagonista di una buona stagione a Milano. Alla luce della crescita mostrata da Ekaterina Antropova, MVP dell’ultima stagione di Serie A1 e protagonista anche in Champions League con Scandicci, è probabile che le due possano alternarsi di più, aprendo nuovi scenari tattici.

In banda ci saranno sicuramente ancora Caterina Bosetti, reduce dal trionfo nel campionato turco con la maglia del Vakif e di ritorno in Italia sponda Scandicci e Myriam Sylla. Tutte da verificare le potenziali seconde linee con Rebecca Piva di Busto Arsizio pronta ad entrare nel gruppo, così come non è esclusa la conferma di Gaia Giovannini, protagonista di una buona stagione a Vallefoglia. Attenzione anche alla crescita di Stella Nervini, già nel girone della Nazionale lo scorso anno e al rientro di Alice Degradi che ha saltato la stagione per infortunio, così come Elena Pietrini che la stagione non l’ha saltata ma è salita in corsa sul treno Milano che aveva già i suoi equilibri e non è riuscita a conquistare il posto da titolare.

Al centro, Anna Danesi e Sarah Fahr appaiono titolari inamovibili, mentre Cristina Chirichella potrebbe fare il suo rientro in pompa magna dopo una stagione da protagonista assoluta con la maglia di Conegliano. Tra le papabili anche Marina Lubian che ha giocato a singhiozzo e una Sara Bonifacio che molto bene ha fatto con la maglia di Novara, che indosserà anche il prossimo anno. Benedetta Sartori e Linda Manfredini sono le papabili per un inserimento al momento non previsto ma sempre possibile.

Il libero sarà ancora Monica De Gennaro dall’alto della sua grande esperienza e del suo incredibile entusiasmo. Al sua fianco potrebbe essere chiamata Eleonora Fersino ma le outsider non mancano di certo come Sara Panetoni ex Cuneo e destinata a San Giovanni in Marignano oppure la bergamasca Martina Armini.