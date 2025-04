Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 28 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Madrid si tinge di lunedì con il suo torneo principale: il Masters 1000 e WTA 1000 della capitale spagnola vive dei terzi turni rimanenti in campo maschile e di tutti gli ottavi di finale per quel che concerne il femminile. In altre parole, una giornata da grande spettacolo e tutta da vivere.

Sul campo centrale, intitolato a Manolo Santana, il piatto forte è giustamente rappresentato dall’inizio della sessione serale, con Lorenzo Musetti che tenta di mantenere il trend iniziato a Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas. In apertura di giornata Matteo Arnaldi sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur, che si è fatto particolarmente coriaceo nelle ultime settimane, mentre in chiusura rimane il dilemma di Matteo Berrettini, teoricamente atteso da Jack Draper, praticamente con fondati dubbi circa il fatto di affrontare il britannico. Spazio anche al debutto di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi da un primo turno durissimo (potere della sfortuna) contro Salisbury/Skupski.

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000 e WTA 1000) inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 20:40), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204, dalle 20:15) nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

La dizione utilizzata è quella spagnola, dove Estadio e Pista s’intendono Stadium e Court.

Lunedì 28 aprile

Estadio Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 11:00 Dimitrov (BUL) [15]-Fearnley (GBR) [Q] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Shnaider [13]-Swiatek (POL) [2] – Ottavi WTA

Non prima delle ore 16:00 Sabalenka [1]-Stearns (USA) – Ottavi WTA

Sessione serale

Ore 20:00 Tsitsipas (GRE) [17]-Musetti (ITA) [10] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 21:00 Svitolina (UKR) [17]-Sakkari (GRE) – Ottavi WTA

Estadio Arantxa Sanchez

Sessione diurna

Ore 11:00 Bencic (SUI)-Gauff (USA) [4] – Ottavi WTA

Norrie (GBR)-Diallo (CAN) [LL] – 3° turno ATP

Tiafoe (USA) [16]-Muller (FRA) – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Uchijima (JPN)-Alexandrova [21] – Ottavi WTA

de Minaur (AUS) [6]-Shapovalov (CAN) [29] – 3° turno ATP

Estadio 3

Ore 11:00 M. Andreeva [7]-Starodubtseva (UKR) [Q] – Ottavi WTA

Non prima delle ore 13:30 Keys (USA) [5]-Vekic (CRO) [19] – Ottavi WTA

Non prima delle ore 15:00 Kostyuk (UKR) [24]-Potapova – Ottavi WTA

Khachanov [24]-Paul (USA) [11] – 3° turno ATP

Draper (GBR) [5]-Berrettini (ITA) [30] – 3° turno ATP

Pista 4

Ore 11:00 Dzumhur (BIH)-Arnaldi (ITA) – 3° turno ATP

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) – 1° turno doppio ATP

Non prima delle ore 14:00 Arribage (FRA)/F. Cerundolo (ARG)-Gonzalez (AG)/Molteni (ARG) – 1° turno doppio ATP

J. Murray (GBR)/Ram (USA)-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio ATP

Bhambri (IND)/Galloway (USA)-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – 1° turno doppio ATP

Pista 5

Ore 11:00 Cirstea (ROU)/Kalinskaya-Eikeri (NOR)/Hozumi (JPN) – Ottavi doppio WTA

Arneodo (MON)/Guinard (FRA) [WC]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [3] – 1° turno doppio ATP

Non prima delle ore 14:00 Bopanna (IND)/Shelton (USA)-Lammons (USA)/Withrow (USA) [8] – 1° turno doppio ATP

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO)-Matos (BRA)/Melo (BRA) – 1° turno doppio ATP

Pista 6

Ore 12:00 C. Harrison (USA)/King (USA)-Ebden (AUS)/Peers (AUS)

Non prima delle ore 14:00 Goransson (SWE)/Verbeek (NED)-Mensik (CZE)/Pavlasek (CZE) – 1° turno doppio ATP

Dodig (CRO)/Korda (USA)-Erler (AUT)/Frantzen (GER) – 1° turno doppio ATP

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 20:40), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (dalle 20:15) per ATP e WTA, Supertennis per la WTA

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)