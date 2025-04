Dove vedere in Inter-Milan in tv, Coppa Italia calcio 2025: orario, programma, streaming

Siamo pronti per vivere i match valevoli come ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2025. Nei prossimi giorni, infatti, si andranno a giocare le partite che andranno a definire quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nazionale nella serata del 14 maggio prossimo.

Si inizierà mercoledì 23 aprile alle ore 21.00 con la prima semifinale di ritorno, quella che metterà di fronte Inter e Milan nell’ennesima stracittadina di questa annata. All’andata il risultato fu di 1-1 con le reti di Abraham e Calhanoglu, per cui ci attendono 90 minuti (o forse 120) di grandi emozioni.

I nerazzurri di mister Simone Inzaghi vogliono proseguire nella loro splendida annata nella quale sono ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi, mentre i rossoneri di mister Sergio Conceicao vogliono raddrizzare una stagione complicata con una finale di Coppa Italia che manca da diversi anni, conquistata, nel caso, a scapito dei “cugini” interisti.

Come seguire l’evento in tv? Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia 2025, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5, mentre in streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2025

Mercoledì 23 aprile

Ore 21.00 Inter-Milan

PROGRAMMA INTER-MILAN: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport