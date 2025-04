Milan-Inter in tv oggi, Coppa Italia calcio 2025: probabili formazioni, orario, streaming

Tensione alle stelle in vista del derby di stasera tra Milan e Inter, andata della semifinale della Coppa Italia 2024-2025 di calcio. Tutto pronto a San Siro per il quarto confronto stagionale tra le due squadre di Milano, che si sono già affrontate nella finale di Supercoppa Italiana a Riad (in Arabia Saudita) e due volte in Serie A, in attesa della sfida di ritorno prevista il 23 aprile.

I rossoneri stanno vivendo un periodo molto complicato e si aggrappano alla Coppa Italia come ultimo possibile obiettivo per salvare almeno parzialmente il bilancio di una stagione sin qui negativa ad eccezione del rendimento nei confronti diretti con i cugini nerazzurri. Leao e compagni hanno infatti vinto in rimonta la finale della Supercoppa, ottenendo inoltre un successo ed un pareggio nelle due partite di campionato. L’Inter, capolista della Serie A e ancora in corsa per il Triplete, spera di invertire questo trend negativo nei derby a partire da stasera per avvicinarsi all’ultimo atto della competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Milan-Inter, match d’andata della semifinale della Coppa Italia 2024-2025 di calcio maschile. Prevista diretta tv su Canale 5, mentre l’evento sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO MILAN-INTER COPPA ITALIA

Mercoledì 2 aprile

Ore 21.00 Milan-Inter – Diretta tv su Canale 5

PROGRAMMA MILAN-INTER COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.