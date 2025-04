Calcio, Fiorentina vittoriosa nell’andata dei quarti di Conference: 2-1 sul campo del Celje

La Fiorentina è uscita vittoriosa dall’impegno sul campo del Celje nell’andata dei quarti di finale di Conference. La formazione allenata da Raffaele Palladino ha avuto ragione dei rivali sullo score di 2-1, grazie ai gol di Luca Ranieri al 27′ e di Rolando Mandragora al 62′ su calcio di rigore.

Sempre dagli undici metri la realizzazione dei padroni di casa, firmata dal francese Logan Delaurier-Chaubet al 68′. Un’affermazione in ci sono anche grossi meriti del portiere viola David De Gea che, nel finale su Edmilson, ha compiuto una super parata. Un risultato importante in vista del ritorno al “Franchi” dove la compagine gigliata vorrà completare l’opera e staccare il biglietto per la semifinale.

PRIMO TEMPO – Palladino opta per un 3-5-2: con Zaniolo e Beltran di punta. Il Celje di Riera risponde con un 4-3-3 e il tridente offensivo formato da Chaubet, Matko e Seslar a creare i pericoli alla retroguardia avversaria. Partono meglio i padroni di casa con Seslar e Chaubet ad avere delle chance per passare in vantaggio. Al 12′ Matko ci prova dalla media distanza, ma il pallone non inquadra la porta di De Gea. La Viola manifesta segnali di vitalità al 14′ con Madragora che innesca Beltran e colpisce il pallone di testa non in maniera decisa. Al 27′ arriva il gol gigliato: bravissimo Ranieri a districarsi in mezzo all’area e a sorprendere tutta la difesa e il portiere con la propria conclusione. La reazione del Celje c’è, ma è confusa e la prima frazione si chiude sull’1-0 in favore della Fiorentina.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa sale il livello agonistico del confronto e iniziano a fioccare i cartellini gialli. Arrivano le ammonizioni per Ranieri, Zaniolo e Vuklisevic. All’ora di gioco, su un’azione molto efficace in area di Mandragora, c’è il rigore per la Fiorentina. Il giocatore si incarica della battuta e, come si suol dire, tiro da una parte e portiere dall’altra. Ironia della sorte, cinque minuti dopo, sono i padroni di casa ad avere dalla loro la massima punizione: fallo di Pongracic su Matko, in conseguenza di un errore in fase di costruzione di Fagioli. Chaubet spiazza De Gea e match riaperto. Al 74′ Richardson sfiora la traversa con una conclusione dalla media distanza, mentre al 78′ Beltran non capitalizza l’ottimo lavoro di Zaniolo per un’incertezza in fase conclusiva. Nei minuti finali De Gea sale in cattedra, evitando un pareggio che avrebbe chiaramente dato un altro significato a questa partita.