Calcio, Lazio dominata in Norvegia nell’andata dei quarti di Europa League: 2-0 per il Bodo Glimt

Una brutta Lazio è stata sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti hanno affrontato i norvegesi del Bodo Glimt e si sono dovuti arrendere sullo score di 2-0, per effetto di una doppietta di Ulrik Saltnes al 47′ e al 69′. Un passivo che sarebbe potuto essere peggiore se i padroni di casa fossero stati più completi.

Una partita la cui vigilia è stata condizionata dall’ondata di gelo che si è abbattuta nel territorio scandinavo, con una vera e propria tormenta di neve che aveva fatto dubitare della disputa del match. Fortunatamente il meteo favorevole e il grande lavoro degli organizzatori sul rettangolo verde dell’Aspmyra ha reso possibile giocare. La formazione di Marco Baroni ha ancora possibilità per provare a ribaltare la situazione allo Stadio Olimpico di Roma, nel ritorno, ma chiaramente servirà una prestazione diametralmente opposta.

PRIMO TEMPO – Baroni punta su un 4-2-3-1: Dia perno offensivo, assistito da Isaksen, Pedro e Zaccagni. Knutsen risponde con 4-3-3 e il tridente composto da Blomberg, Hogh e Hauge ad animare la scena. Dopo un inizio interlocutorio, i norvegesi fanno vivi dalle parti di Mandas con Hauge, costringendo l’estremo difensore a rifugiarsi in corner. Il Bodo Glimt fa la partita ed è Hauge sempre al centro dell’attenzione. I laziali faticano a intercettare le linee di passaggio e quindi a ribaltare il fronte offensivo. La pressione della formazione scandinava si fa sentire, ma al 37′ c’è una chance per la Lazio: Zaccagni dalla bandierina calcia sul secondo palo, Marusic ci mette la testa e chiama in causa Haikin che respinge. Sulla ribattuta Evjen allontana.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i norvegesi si scatenano. Al 47′ arriva il gol del vantaggio: Hauge imbecca al limite dell’area Blomberg, che controlla e suggerisce per Saltnes che supera Mandas e porta in vantaggio i padroni di casa. Un gol che dà ancor più sicurezza al Bodo, che sfiora il raddoppio al 57′ con Saltnes, al 59′ con Hauge e al 63′ col già citato Saltnes. La rete è nell’aria e al 69′ la retroguardia laziale deve subire il raddoppio meritato dei norvegesi, con Saltnes che finalmente trova il gol, sorprendendo perfettamente con un pallonetto Mandas in uscita, sfruttando alla perfezione l’imbucata di Hauge. Il portiere laziale si trasforma in una saracinesca ed evita guai peggiori come all’83’. Gli ospiti hanno la possibilità di accorciare le distanze 5′ dopo e la conclusione di Tchaouna sfiora la traversa della porta di Haikin. Al 90+3′ altra chance per il Bodo: palla dentro di Berg per Bjortuft che da due passi non sfrutta la chance.