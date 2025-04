Calcio femminile, big match Roma-Juventus nel 24° turno di Serie A. Il Milan ospita la Fiorentina

La Serie A di calcio femminile riprende la scena dopo gli impegni della Nazionale italiana in Nations League. Assisteremo alla 6ª giornata della seconda fase, la 24ª nel computo complessivo. Di sicuro, gli spunti non ne mancheranno per quel che sono i temi caldi.

POULE SCUDETTO – La Juventus dovrà ripartire, dimenticando l’epilogo amaro della sconfitta in trasferta contro l’Inter, affrontando coloro che hanno ancora lo Scudetto sul petto, ovvero le giallorosse. La Roma cercherà di giocare al Tre Fontane un brutto scherzo alla capolista, volendo allontanare ulteriormente la festa del titolo della Vecchia Signora. Sarà da valutare da ambo le parti gli strascichi sugli impegni con le rappresentative nazionali degli ultimi giorni.

Altra sfida decisamente interessante alla Puma House of Football tra il Milan e la Fiorentina. Le viola voglio riscattare il ko al Tre Fontane contro la Roma e dare un segnale di vitalità. Nello stesso tempo il Diavolo è intenzionato a far valere il fattore campo, per avvicinarsi alle gigliate in classifica (quarta posizione).

POULE SALVEZZA – Per le zone basse della graduatoria, la Sampdoria è attesa al difficile incrocio contro la Lazio, squadra più in forma in questo momento della Poule. La Doria cercherà di schiodarsi dall’ultimo posto della graduatoria, prestando attenzione a quello che accadrà tra Napoli e Sassuolo al “Giuseppe Piccolo”.