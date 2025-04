Calcio femminile, Andrea Soncin: “Alchimia incredibile, prestazione indescrivibile: l’io a servizio del gruppo”

L’Italia ha sconfitto la Danimarca con un sonoro 3-0 e ha conquistato la seconda vittoria nella Nations League di calcio femminile, reagendo in perentoria dopo aver perso gli ultimi due incontri. Le azzurre si sono imposte in maniera perentoria, trionfando in terra danese per la prima volta nella storia e tra l’altro ribaltando il 3-1 dell’andata. La nostra Nazionale si è portata al secondo posto nel proprio girone, a due lunghezze di distacco dalla Svezia e rientrando pienamente in lotta per la qualificazione alle semifinali.

L’Italia è passata in vantaggio al 59′ con uno splendido tocco di Caruso dopo una bella giocata di Giugliano, ha poi raddoppiato al 79′ con una bordata di Di Guglielmo dopo un batti e ribatti al limite dell’area e ha calato il tris all’86mo minuto con la fiammata di una fantastica Girelli. Le azzurre torneranno in campo tra fine maggio e inizio giugno per le ultime due partite contro Svezia e Galles, per poi lanciarsi verso gli Europei con grandi ambizioni.

Il CT Andrea Soncin ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate. Abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile che ci porta a fare gare del genere”.