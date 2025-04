Calcio femminile, l’Italia torna in corsa per la qualificazione. La situazione di classifica

La Nazionale italiana di calcio femminile si è resa protagonista di un grande exploit, battendo la temibile Danimarca per 3-0 a Herning e facendo un passo avanti fondamentale nella fase a gironi della Nations League 2025. Le Azzurre, reduci da due dolorose sconfitte consecutive, hanno compiuto una vera impresa in trasferta ribaltando addirittura il risultato dell’andata (3-1 per le danesi a La Spezia) e passando così in vantaggio negli scontri diretti.

La squadra guidata dal CT Andrea Soncin è adesso padrona del proprio destino, infatti sarebbero sufficienti due successi nelle ultime due gare in programma per arrivare in vetta al gruppo 4 e qualificarsi per le semifinali della manifestazione continentale. Un compito comunque non facile per l’Italia, che avrà come primo obiettivo quello di chiudere il raggruppamento almeno in seconda posizione garantendosi la permanenza nella Lega A per la prossima edizione del torneo (la terza classificata giocherà gli spareggi promozione/retrocessione con una seconda dei gironi di Lega B).

Girelli e compagne occupano in questo momento la seconda piazza nel gruppo 4 a quota 6 punti, mentre in testa c’è la Svezia con 8 punti. La Danimarca ha gli stessi punti dell’Italia, ma sarebbe virtualmente terza per lo scontro diretto sfavorevole. Ultimo e ormai vicino alla retrocessione il Galles con 2 punti. Nelle ultime due giornate le azzurre ospitano la Svezia a Parma in uno scontro diretto cruciale e poi vanno in Galles, mentre la Danimarca gioca in casa con le gallesi ed infine affronterà in trasferta le svedesi. Si preannuncia dunque una volata finale da brividi per le prime tre posizioni del girone, in cui ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.

CLASSIFICA GRUPPO 4 LEGA A NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Svezia 8 punti (+2 differenza reti)

2. Italia 6 punti (+1 differenza reti, in vantaggio con la Danimarca negli scontri diretti)

3. Danimarca 6 punti (-1 differenza reti, in svantaggio con l’Italia negli scontri diretti)

4. Galles 2 punti (-2 differenza reti)