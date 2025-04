Brutta caduta per Jorge Martin in Qatar: tragedia sfiorata con Di Giannantonio. Le condizioni

Non poteva finire peggio di così per Jorge Martin la gara d’esordio con Aprilia dopo aver dovuto rinunciare causa infortunio alle prime tre tappe stagionali del Mondiale MotoGP 2025. Il campione iridato in carica, ancora lontano da una buona condizione fisica, ha fatto fatica per tutto il weekend a Lusail stringendo comunque i denti con un 14° posto in qualifica ed un 16° nella Sprint del sabato.

Purtroppo Martinator non è riuscito a completare il Gran Premio del Qatar, ritirandosi dopo 13 giri in seguito ad un brutto incidente. La nuova stella della casa di Noale, tradito dal cordolo all’esterno di curva 12-13, è caduto venendo poi travolto dalla Ducati di un incolpevole Fabio Di Giannantonio (che non è riuscito ad evitarlo, essendo davvero molto vicino) e restando dolorante a terra a bordo pista.

Martin non ha perso conoscenza, ma i primi accertamenti effettuati al centro medico del circuito hanno evidenziato una contusione costale con pneumotorace. Lo spagnolo dell’Aprilia ha riportato un trauma al torace, senza riscontrare fortunatamente problemi agli arti. L’ex ducatista è stato poi trasportato all’ospedale di Doha per ulteriori esami.