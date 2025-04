Basket, l’Olimpia Milano chiude la sua Eurolega contro il Baskonia

Ultimo turno della regular season di Eurolega e per l’EA7 Emporio Armani Milano la stagione europea si chiude all’Unipol Forum di Assago contro il Baskonia, una sfida inutile per tutte e due le squadre, ormai fuori dalla corsa per i playoff.

La squadra di Ettore Messina è in piena crisi, con l’Olimpia Milano che ha perso le ultime quattro partite di Eurolega, buttando letteralmente via la qualificazione alla seconda fase. Cui si aggiungono i due ko in campionato, che hanno certificato il periodo pessimo per LeDay e compagni. In crisi di risultati, ma anche in crisi mentale, con i biancorossi incapaci di reagire quando le cose si mettono male.

Se a ciò si aggiungono gli infortuni che stanno limitando le rotazioni del coach meneghino e le scelte di Messina, che anche quest’anno ha messo ai margini buona parte della rosa, demotivando di fatto molti giocatori, il finale di stagione appare in salita per Milano. Che ha solo lo scudetto come obiettivo, comunque troppo poco visti gli investimenti fatti anche quest’anno.

In questa situazione la partita col Baskonia non ha valore sportivo, ma ha una grandissima importanza per provare a ritrovare quelle certezze che sembrano ormai perse. Serve una vittoria, serve una prova di carattere, serve ritrovare quel gioco offensivo e quella forza difensiva per trovare quelle certezze che servono per rilanciarsi almeno in campionato.