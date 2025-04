NBA, i risultati della notte (8 aprile): Lavine-DeRozan e i Kings volano, Heat ok

Appena due le partite disputate in una notte NBA che è quasi intervallare in merito alle tante questioni ancora da risolvere in tema di playoff. A Est il quadro è abbastanza chiaro, con al massimo quattro franchigie in lotta per un singolo posto (nel caso è la questione di quali saranno gli accoppiamenti dei play-in.

A Ovest, posti i Thunder irraggiungibili, i Lakers sono gli unici a poter togliere ai Rockets il secondo posto, ma dal terzo all’ottavo è il caos più totale con il coinvolgimento anche di Nuggets, Clippers, Warriors, Timberwolves e Grizzlies. In due, poi, per tre posti nel play-in: Kings, Mavericks e Suns.

E proprio i Sacramento Kings (39-40) sono i protagonisti della notte con la vittoria sui Detroit Pistons (43-36) per 117-127. A dire il vero, i superuomini della notte sono due, in relazione anche a una seconda metà di gara da superstar: Zach LaVine con 43 punti e DeMar DeRozan con 37. E a tutto questo si aggiunge la tripla doppia da 19-15-10 di Domantas Sabonis. Per i Pistons non bastano i 35 di un grande Cade Cunningham, mentre per Simone Fontecchio ci sono due punti e altrettanti rimbalzi in 8’08” di impiego.

I Miami Heat (36-43), invece, prendono il volo nell’ultimo quarto per battere per 117-1105 i Philadelphia 76ers (23-56) per 117-105. Merito dei sei uomini in doppia cifra tra quintetto base e panchina, con 2 di Duncan Robinson, 20 di Tyler Herro e 19 con 17 rimbalzi di Kel’el Ware. Per gli ospiti non bastano i 29 tanto di Quentin Grimes quanto di Lonnie Walker IV.