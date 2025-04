Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Brescia in Serie A. Bene Trento e Olimpia Milano

Sei sono le partite andate in scena quest’oggi per la ventottesima giornata della Serie A di basket 2025, con le due sfide rimanenti riprogrammate per domani lunedì 28 aprile dopo i rinvii di ieri su decisione del CONI per i funerali di Papa Francesco: ecco quindi come sono andati i match odierni.

La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo nel ‘lunch match’ delle 11:30 vincendo contro la Dinamo Sassariper 95-77 grazie a 22 punti di Jordan Ford e 18 di Anthony Lamb – Alessandro Cappelletti top scorer del Banco di Sardegna con 27 punti. Blitz esterno della Nutribullet Treviso contro la Givova Scafati per 87-92, con i campani che rimangono al penultimo posto a quota 12 punti quindi a forte rischio retrocessione: Olisevicius decisivo per i veneti con 23 punti, al pari di Ky Bowman con 17 punti – ai padroni di casa non basta la doppia doppia di un mai domo Andrea Cinciarini con 22 punti e 10 rimbalzi, insieme ai 15 punti di Alessandro Zanelli. L’Olimpia Milano fa la voce grossa in Piemonte contro la Bertram Derthona Tortona, con i campioni d’Italia che vincono per 68-85 in un match mai in discussione – 18 punti di Nikola Mirotic e 12 punti equamente divisi tra Zach LeDay e Nico Mannion per i meneghini, con Christian Vital miglior realizzatore dei piemontesi con 16 punti.

La Germani Brescia rimane al secondo posto in graduatoria grazie al successo interno contro l’Unhotels Reggio Emiliaper 79-66 grazie soprattutto ai 21 punti di uno scatenato Amedeo Della Valle e alla doppia doppia di Miro Bilan (15 punti e 14 rimbalzi) – 14 punti e 10 rimbalzi per Maurice Ndour, con Jordan Barford autore di 12 punti tra gli ospiti. Netta affermazione della Virtus Bologna contro l’Openjobmetis Varese per 104-67, con le V-nere che si issano in solitaria al primo posto con 42 punti in attesa di sapere quanto farà Trapani domani sera a Napoli: tre giocatori chiudono a quota 14 punti (Clyburn, Morgan, Shengelia), con 13 punti di Marco Belinelli – Hands ultimo ad arrendersi per Varese con 20 punti. Nella sfida che chiudeva il programma di questa domenica di basket l’Umana Reyer Venezia cede all’orgoglio dell’Estra Pistoia, con i toscani ultimi in classifica che espugnano il Taliercio di Mestre col punteggio di 90-93 grazie ad uno scatenato Michael Forrest autore di 24 punti e ai 16 punti di Kadeem Allen – Tyler Ennis piazza 29 punti ma non bastano agli oro-granata ad evitare il ko, con 16 punti del centro italiano Amedeo Tessitori.