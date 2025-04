Basket, Trapani riagguanta la vetta dopo i posticipi. Trieste espugna Cremona

Doppio colpo esterno nei due posticipi della ventottesima giornata della Serie A di basket. Trapani ritorna in testa alla classifica insieme alla Virtus Bologna dopo il successo sul campo di Napoli; mentre Trieste festeggia al meglio la qualificazione ai playoff (già matematica ieri) con la vittoria a Cremona.

Continua la stagione fenomenale di Trapani, con la squadra di coach Repesa che espugna il campo di Napoli per 95-77. Un match in pieno controllo per venti minuti per i siciliani, che subiscono poi il rientro dei padroni di casa sul finire del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto. Nel finale, però, Trapani torna a riprendere il controllo del match e va ad ottenere la ventunesima vittoria della sua stagione, in attesa delle prossime due sfide con Milano e Bologna che decideranno molto del futuro piazzamento della formazione siciliana. Langston Galloway è il principale protagonista per Trapani con 24 punti, ma importanti i 17 di JD Notae, mentre a Napoli non bastano i 21 punti di Erick Green e i 19 di Jacob Pullen.

La Pallacanestro Trieste si riprende il sesto posto in classifica (a pari merito con Reggio Emilia) dopo la vittoria in casa della Vanoli Cremona per 101-81. Gli ospiti chiudono avanti di 15 punti il primo quarto, ma Cremona rientra con un terzo quarto da 30 punti. Negli ultimi dieci minuti nuovo parziale di Trieste, che mette in ghiaccio la vittoria con le triple di Denzel Valentine (24 punti). Fondamentale anche il contributo di Jarrod Uthoff, che chiude in doppia doppia con 23 punti e 13 rimbalzi. Per Cremona il migliore è stato Semaj Christon con 18 punti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

VANOLI CREMONA – PALLACANESTRO TRIESTE 81-101 (13-28, 24-24, 30-20, 14-29)

Cremona: Christon 18, Scotti, Willis 14, Davis 14, Zampini 1, Nikolic 12, Lacey 8, Zani, Villa, Burns 5, Omenaka, Owens 9

Trieste: Obljubech, Paiano, Ross 12, Deangeli, Uthoff 23, Ruzzier, Campogrande, Candussi 13, Brown 15, McDermott 4, Johnson 10, Valentine 24

NAPOLI BASKET – TRAPANI SHARK 77-95 (18-27, 21-30, 26-16, 12-22)

Napoli: Pullen 19, Zubac 14, Treier 3, Pangos 2, De Nicolao, Acunzo, Woldentensae 3, Saccoccia 2, Egbunu 4, Green 21, Totè 9, Biar

Trapani: Eboua, Notae 17, Horton 14, Robinson 10, Rossato 8, Alibegovic 10, Galloway 24, Petrucelli 3, Yeboah 7, Mollura, Gentile, Brown 2