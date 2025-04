Basket femminile, il Villeneuve d’Ascq batte ancora il Ferrol e conquista l’EuroCup Women

Si è conclusa gara-2 della finale della EuroCup Women e in campo sono scese l’ESB Villeneuve d’Ascq e il BAXI Ferrol. Le padrone di casa difendevano il +3 conquistato nel match d’andata vinto 78-75 e, dunque, per le spagnole serviva un colpaccio per portare a casa il trofeo. Ecco come è andata.

E le francesi mettono subito in chiaro di non volere scherzi, scappando via sul 13-3 dopo 3’30” di gioco e obbligando subito il Ferrol a fermare il gioco con un timeout. Prova a reagire la squadra ospite, dimezzando lo svantaggio, ma il Villeneuve d’Ascq gestisce il vantaggio e con una Shavonte Zellous da 10 punti nel primo quarto si va al primo stop sul 23-18.

Le padrone di casa provano a riallungare a inizio secondo quarto, con Sissoko e Paget che firmano la doppia cifra di vantaggio. Non riesce a rispondere il Ferrol con un controparziale, ma nella seconda metà del quarto limita quantomeno i danni, anche se ancora una volta è Zellous, assieme a Foppossi e Peters, a dare un’altra scossa per il 42-30 con cui si va al riposo.

E un parziale di 6-0 a inizio ripresa sembra mettere la parola fine sul match e sulla EuroCup Women, conl’ESB Villeneuve d’Ascq che arriva a sfiorare i 20 punti di vantaggio e sembra in grado di poter controllare questa finale di ritorno. Provano a reagire le spagnole, ma è l’ennesima tripla di Zellous a spegnere gli entusiasmi ospiti. A 3’ dalla fine del terzo quarto la tripla di Carla Leite vale il nuovo +19 per le padrone di casa, poi botta e risposta e si va all’ultimo stop sul 66-50.

L’ultimo quarto è, così, una lunga attesa prima dei festeggiamenti del Villeneuve d’Ascq, che vincendo sia la gara d’andata sia quella di ritorno può alzare l’EuroCup Women 2025. 10 minuti di lunghissimo garbage time che serve solo alle statistiche, con il Villeneuve d’Ascq che si laurea campione vincendo 84-70. Top scorer della finale di ritorno è una Shavonte Zellous da 23 punti, ma da sottolineare anche i 16 punti e 7 assist di Carla Leite, così come i 14 punti di Marie-Paule Foppossi. Per il Ferrol, invece, ci sono i 19 punti di Julie Pospisilova, i 13 punti di Angela Mataix e i 12 di Gala Mestres e Moira Joiner.