Basket femminile, esordio playoff con ko per la Geas in EuroCup Women. Vince il Sopron

Si è appena conclusa al Palaborsani di Castellanza il match d’andata del primo turno di playoff della EuroCup Women e in campo sono scese la Geas Sesto San Giovanni e le ungheresi dello Sopron. Due formazioni che in stagione regolare hanno dimostrato di equivalersi, con 75 punti in media segnate da entrambe e circa 60 subiti. Ecco come è andata.

Partono forte le ospiti, che con due triple di Brooks vanno subito avanti 2-8, ma è Gwathmey a rispondere e riportare subito la Geas vicina. Lombarde che sono comunque sempre obbligate a inseguire, con il Sopron che riallunga e servono più di 8 minuti prima che il canestro di Spreafico chiuda la rimonta per le milanesi. E quasi sulla sirena la tripla di Gina Marie Conti vale il +3 e Geas che va al primo stop sul 19-16.

Un canestro di Gustavsson vale il +5 a inizio secondo quarto, ma questa volta sono le ungheresi a rispondere e restare in scia alla squadra di Sesto San Giovanni. E dopo 2’30” una tripla vale il controsorpasso. L’equilibrio non si spezza, con un continuo botta e risposta tra le due formazioni che si alternano in vantaggio. A meno di 2’ dall’intervallo, però, una tripla di Friskovec firma il +5 per il Sopron, che tocca anche il +7 prima che Spreafico e Conte nel finale riducano il gap mandando le squadre al riposo sul 35-37.

Sopron che prova a scappare via a inizio ripresa, con due triple che permettono alle ospiti prima sul +8 e, poi, con i liberi di Papp dopo 4’ di gioco le ungheresi vanno in doppia cifra di vantaggio. Ora soffre la squadra di Cinzia Zanotti, che non riesce a ricucire il gap. Anzi, è il Sopron ad allungare ancora e con un altro parziale va all’ultimo stop avanti 46-63.

Continua a scappare via il Sopron, che supera il +20 a inizio ultimo quarto, con la Geas che non ha la forza di riaprire un match ormai scappato via. Ungheresi che devono solo gestire il vantaggio per gli ultimi minuti del match, senza forzare, anche se la Geas Sesto San Giovanni nella seconda parte di quarto riesce a ridurre al massimo il gap in ottica ritorno. A fare la parte del leone è stata Zala Friskovec, autrice di 25 punti, mentre in casa Geas non bastano i 17 punti di Jazmon Gwathmey, i 16 punti di Gina Marie Conti e i 15 di Laura Spreafico. Vince, così, Sopron che si impone 66-79 e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, con le milanesi spalle al muro e chiamate a una clamorosa rimonta in Ungheria settimana prossima.