Basket femminile: Sassari corsara in EuroCup. Cadono Sesto San Giovanni e Campobasso

Si è disputata questo pomeriggio la quarta giornata dell’EuroCup Women e sui parquet d’Europa sono scese la Geas Sesto San Giovanni, la Dinamo Sassari e La Molisana Campobasso. Le tre formazioni italiane arrivavano tutte all’appuntamento con uno score di due vittorie e una sconfitta e puntavano a trovare il tris europeo in trasferta per avvicinarsi alla seconda fase del torneo. Ecco come è andata.

La Geas Sesto San Giovanni era impegnata sul campo del Besiktas JK e dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, dove le meneghine riescono anche a imporre il loro gioco e chiudono avanti 17-20, nel secondo quarto salgono in cattedra le turche. Fatica la Geas in attacco, ma è soprattutto in difesa che concede troppo e dopo un quarto di sofferenza si va al riposo con il Besiktas avanti 46-36. Non riesce a reagire la formazione ospite nel terzo quarto, con le turche che allungano ancora. La Geas trova qualche punto nel finale del quarto per limitare i danni e andare all’ultimo stop sotto 62-51. Un ottimo avvio di ultimo quarto riapre i giochi e poco dopo metà quarto la tripla di Gina Marie Conti significa pareggio, con le turche ferme a due soli punti nel parziale. Due triple di Winterburn, però, rilanciano il Besiktas e una terza marcatura da oltre l’arco significa +8 a 2’ dalla sirena. Paga lo sforzo della rimonta la Geas Sesto San Giovanni e, così, a vincere è il Besiktas per 82-71. Per la Geas top scorer Anna Makurat con 20 punti e 6 assist, seguita da Gina Marie Conti con 17 punti e 13 rimbalzi.

La Bds Dinamo Sassari era invece impegnata sul parquet lettone del TTT-Riga e le sarde partono subito forte, impongono la propria legge in difesa, concedendo pochissimo alle padrone di casa e vanno al primo stop avanti 13-20. Il secondo quarto è più equilibrato, con Sassari che conferma i 20 punti del primo periodo, ma ne concede 19 alle avversarie e si va al riposo con la Dinamo Sassari avanti 32-40. Prova a dare il colpo del ko la squadra sarda nel terzo quarto, dove la difesa torna a far male alle lettoni e si va all’ultimo stop con Sassari avanti 47-64. Così il quarto quarto permette alla squadra ospite di controllare, toccando subito il +20 e poi gestendo il vantaggio con Sassari che conquista una bella vittoria per 60-86. Per Sassari show di Sparkle Taylor, top scorer di giornata con ben 33 punti.

Infine, la La Molisana Campobasso era impegnata sul campo del NKA Universitas Pecs e le ungheresi provano a dettare i ritmi del match fin dalle prime battute, allungando leggermente nel primo quarto che si chiude sul 19-13. Nei secondi 10 minuti non migliora l’attacco di Campobasso, ma calano le percentuali anche delle padrone di casa, con un parziale di 12-12 che manda le due formazioni al riposo con il NKA Universitas Pecs avanti 31-25. Le ungheresi scavano un gap più ampio a inizio terzo quarto e fatica Campobasso a restare in scia, con l’attacco che non si sblocca. Nella seconda parte, però, le molisane trovano qualche canestro in più per restare in partita e andare all’ultimo stop sotto 51-43. E nell’ultimo quarto il NKA Universitas Pecs allunga subito per mettere il match in ghiacciaia. La Molisana tenta in ogni modo di restare in partita, ma deve cedere alla superiorità delle ungheresi che si impongono per 73-57. Top scorer per Campobasso Sara Madera con 16 punti, seguita da Que Morrison con 15 e Stefania Trimboli con 11.