Basket femminile, Campobasso “vede” i playoff di EuroCup battendo Girona ai supplementari

Si è appena conclusa alla Molisana Arena la sfida tra Campobasso e Girona, match valevole per la quinta giornata della EuroCup Women. Sfida fondamentale per le padrone di casa, che erano terze nel gruppo L con due vittorie e due sconfitte, contro la dominatrice del girone, con le spagnole prime con 4 vittorie su 4. Vincere era un passo deciso verso i playoff, ecco come è andata.

Parte bene Campobasso, guidata da una scatenata Morrison che realizza i primi sei punti della squadra e padrone di casa che con la tripla di Scalia vanno sul 9-2. Ancora Scalia ridà subito il +7 a Campobasso, ma a questo punto esce Girona che con un parziale di 0-8 ribalta i giochi a cavallo della metà del primo quarto. Ora si lotta punto a punto, anche se sono le spagnole a fare da lepri e si va al primo stop sul 20-23.

Il secondo quarto parte con un nuovo parziale per Campobasso che va sul +4. Le spagnole faticano, la tripla di Madera vale il +5, poi nuovo allungo e padrone di casa che scappano in doppia cifra di vantaggio. Hristova prova a ricucira in parte il divario, ma Meldere e Ziemborska riportano Campobasso sul +10 e si va al riposo con le molisane avanti 45-37.

Anche la ripresa inizia con un buon parziale di Campobasso, che ritoccano il loro massimo vantaggio con il canestro di Scalia per il +12. Prova a reagire Girona, che con Bibby ricuce il gap fino al -4, ma a metà quarto è nuovamente Scalia con un gioco da tre punti a riallungare per le padrone di casa. Comincia, così, un elastico con le spagnole che accorciano e Scalia che riallunga. Tre liberi di Bibby impattano il risultato, ma una giocata da tre punti di Trimboli rilanciano Campobasso che va all’ultimo stop avanti 62-59.

Un canestro di Kacerik vale il +5 a inizio ultimo quarto, ma una scatenata Bibby (unica insieme a Hristova a tenere viva Girona) riporta sotto le spagnole. L’elastico ora vede Campobasso fare la lepre, ma Girona non cede e resta aggrappata al match. Morrison, Trimboli e Scalia riallungano sul +7, con la panchina delle spagnole che si innervosiscono e arrivano due falli tecnici ravvicinati. Ancora una volta, però, sono Bibby e Hristova a riaprire i giochi ed è proprio la prima che a 50” dalla sirena trova la tripla del sorpasso. La riposta è firmata Quiñonez, che subisce anche fallo dalla stessa Bibby e nuovo +2 di Campobasso a 30” dalla fine. Bibby tocca quota 28 punti personali e impatta il match a 13” dalla fine e manda le squadre ai supplementari sull’82-82.

Ancora una volta al rientro in campo è Campobasso a dare il primo strappo con un parziale di 6-0, con i canestri di Meldere e Morrison e i liberi di Quiñonez. Ora gestiscono le molisane, controllano il vantaggio e si impongono per 97-90. Decisivi i 25 punti di Que Morrison, di cui 8 nell’overtime, ma anche i 20 di Sara Scalia – che a 50″ dalla fine dei supplementari mette la tripla che ha chiuso il match -, e i 15 di Blanca Quiñonez e i 13 di Stefania Trimboli. Non bastano a Girona i 28 punti di Chloe Bibby e i 23 di Borislava Hristova.