Basket femminile: Brixia vincente su Sassari in gara-1 del 1° turno di playout

Gara-1 del turno iniziale dei playout va al Brixia Basket. La formazione bresciana, al PalaLeonessa, supera con il punteggio di 77-64 la Dinamo Sassari. Per il Banco di Sardegna ora situazione del tutto spalle al muro, nonostante i 16 di Ana-Marija Begic e i 13 di Shaylee Gonzales. Per quel che concerne le padrone di casa 18 dalla panchina di Gergana Ivanova e 15 di Tetiana Yurkevichus, nonché 14 di Marzia Tagliamento.

Inizio tutto a favore di Sassari, che con Gonzalez e Begic sale in un minuto e mezzo sullo 0-6 e poi sul 2-11. Yurkevichus, Tagliamento e Togliani riaccendono Brescia per riportarla fino al -2, poi l’equilibrio rimane fino alla prima sirena (14-17). Secondo periodo che parte con la tripla di Carangelo del +6 sardo, poi fiammata di Natali e Taylor per il 18-27. Yurkevichus e Johnson piazzano un parziale di 9-0 casalingo che rimette tutto in gioco, poi Tagliamento dall’arco sigla il 30-29 che sa di gioia per il pubblico accorso. Resta l’equilibrio, Ivanova diventa un problema per la difesa del Banco e a metà gara è 36-33.

Taylor e Gonzalez consentono a Sassari di ripassare avanti (40-42) in meno di due minuti e mezzo, ma è un po’ lungo tutto il terzo quarto che da una parte loro e Begic, dall’altra Tagliamento, Yurkevichus e Ivanova creano le premesse di un lungo duello punto a punto. Prova a spezzarlo Estebas Armas per il +6 bresciano da tre, ma a 10′ dal termine è 58-54. Arrivano due triple di Carangelo e Toffolo per il 58-60, ma è pronta la risposta di Johnson sempre dall’arco. Questa, fondamentalmente, è il via per l’affondo dell’RMB, con Tagliamento che, sul 64-61, piazza cinque punti in fila cui seguino quelli di Johnson e Ivanova per il +12 a 2’43” dal termine. Di fatto la partita si chiude qui e i canestri finali certificano il 77-64.

La serie proseguirà con gara-2 a Sassari mercoledì 9 aprile alle 19:00; in caso di successo della Dinamo, gara-3 si giocherà domenica 13 aprile alle 18:00. La perdente dovrà giocarsi la permanenza in Serie A1 in una serie sempre al meglio delle tre gare contro Alpo, che ha chiuso all’ultimo posto la stagione regolare.

RMB BRIXIA BASKET-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 77-64

BRIXIA – Johnson* 13, Togliani* 9, Tagliamento* 14, Estebas Armas 6, Yurkevichus* 15, Moreni ne, Scalvini ne, Bongiorno*, Ivanova 18, Dell’Olio ne, Pinardi ne, Nikolic* 2. All. Cesaro

SASSARI – Peana ne, Gonzales* 13, Begic* 16, Carangelo* 6, Toffolo* 7, Natali 8, Taylor* 10, Diallo 2, Grattini 2, Spiga Trampana ne. All. Restivo