Basket, la Virtus Bologna si aggiudica il derby italiano in Eurolega con l’Olimpia Milano

La Virtus Bologna si aggiudica il secondo derby italiano stagionale in Eurolega. I bolognesi piegano alla Segafredo Arena l’Olimpia Milano per 90-70 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, azzerando così del tutto le possibilità per i milanesi di sperare in un accesso ai play-in complici anche i risultati di Stella Rossa e Real Madrid.

16 punti di uno scatenato Matt Morgan per i bolognesi, con 15 punti di Will Clyburn e 14 di Tornike Shengelia – Zach LeDay top scorer per i meneghini con 19 punti messi a referto.

Gillespie sblocca il punteggio dopo quasi un minuto (0-2), con la Virtus Bologna che prende le misure piazzando un break di 9-0 (9-2). Shields dalla lunetta interrompe l’emorragia meneghina (9-4), con i bolognesi che rispondono prontamente grazie a Clyburn (13-5). Morgan e Shengelia sfondano la doppia cifra di vantaggio (18-7), con Belinelli che appoggia per il 22-9 che chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la Virtus continua a mantenere l’intensità alta e l’ Olimpia a distanza di sicurezza (26-15), con Mirotic che bruca la retina da tre per provare a scuotere i compagni (31-18). Zach LeDay segna col fallo per il -10 Milano a meno di tre minuti dalla seconda sirena (37-27), con un glaciale Matt Morgan che spara la tripla del 44-29 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre ancora nel segno della Virtus Bologna (48-29), con l’ex ‘Pippo’ Ricci che cerca di caricare la squadra da tre punti (48-32). Le V-nere aggiornano il massimo vantaggio a +21 con l’appoggio di Nicola Akele (53-32), con l’Olimpia in netta difficoltà incapace di reagire all’offensiva degli emiliani (60-40). Un piazzato di Giordano Bortolani ed il canestro da due di Polonara valgono il 65-42 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva la Virtus Bologna può iniziare a giocare con il cronometro forte del margine importante accumulato nelle frazioni precedenti (70-45), con Bortolani e LeDay che cercano di rendere meno pesante il passivo per un’Olimpia apparsa oramai spenta (73-51). 2/2 in lunetta per LeDay (78-56 e 19 punti per l’americano), con Bortolani che da tre tiene Milano sotto il -20 (82-63). Tripla di Akele (88-66), con Bortolani che da due fissa il punteggio finale sul 90-70 con cui la Virtus Bologna vince il derby italiano di Eurolega e spegne di fatto le ultime speranze residue dell’Olimpia Milano di andare a giocarsi almeno i play-in.