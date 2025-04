Basket femminile, playoff Serie A1 alle prime sentenze. Partono i playout

Torna il massimo campionato femminile di basket e dopo la vittoria di Schio a Battipaglia – che ha già qualificato le venete alle semifinali – è il momento del secondo turno dei quarti dei playoff e prendono il via i playout.

A San Martino di Lupari le padrone di casa sono chiamate a vincere per portare la sfida a gara-3, dopo il successo per 71-65 di Tortona in gara-1. Match che è stato molto equilibrato e, dunque, ci si aspetta una bella battaglia con ogni risultato possibile. Più scritta, invece, sembra la sfida tra Faenza e Venezia, con le ospiti che arrivano all’appuntamento forti del 99-47 di gara-1 e sembrano aver ipotecato un posto in semifinale.

Grande equilibrio si può attendere anche a Sesto San Giovanni, dove la Geas è obbligata a vincere per pareggiare la serie contro Campobasso, con le ospiti che arrivano forti della vittoria di misura per 70-67 in gara-1. Una situazione che conferma quanto visto in stagione regolare, con Schio e Venezia nettamente avanti a tutte e un grande equilibrio alle loro spalle.

Come detto, però, non ci sono solo i playoff in programma questo weekend domenica. Sabato, infatti, prendono il via anche i playout con gara-1 della prima serie. In campo scenderanno la Brixia Brescia e la Dinamo Sassari, che in tre sfide proveranno a conquistare subito la salvezza, mentre la perdente dovrà affrontare un’ulteriore serie contro l’Alpo.