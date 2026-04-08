Basket femminile, la RMB Brixia sconfigge Battipaglia e si aggiudica gara-1 della finale playout

Il primo round della finale playout della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 se lo aggiudica la RMB Brixia. Le bresciane, reduci dalla sconfitta in semifinale contro Sassari, si riscattano subito e trovano in casa il primo prezioso punto della serie battendo l‘O.ME.P.S Battipaglia con il punteggio di 95-77 . Prestazione convincente della RMB che si giocherà le chance di restare nella massima serie già nella gara-2 in programma domenica 12. MVP della serata Sofia Frustaci con 26 punti. Decisiva anche Anna Togliani con 25 punti e 4/6 da tre.

Inizio di partita lento, le squadre sentono la tensione; dopo 2′ Brixia conduce 5-2 grazie alla tripla di Tagliamento. Battipaglia pareggia subito con Fokke e poi sorpassa con il canestro di Peoples. Le campane trovano con la tripla di Fokke il primo allungo sul +6 ma Togliani e Adamczuk accorciano immediatamente fino al -1. Tagliamento firma il sorpasso bresciano ma una scatenata Fokke pareggia. Nel finale Baldassare sigla il +2 ospite. Dopo 10′ il punteggio recita 18-20 per l’O.ME.P.S.

Cupido apre il secondo quarto ma Frustaci tiene in scia le padrone di casa. Le campane piazzano un parziale di 0-4 e si riportano sul massimo vantaggio di +6 prima che Frustaci segni la tripla del -3. Fokke tiene avanti Battipaglia ma Tagliamento e Togliani segnano il pareggio. La RMB si riporta avanti con Winkowska ed allunga con Frustaci fino al +5. Cupido cerca di riavvicinare l’O.ME.P.S con i liberi ma le lombarde piazzano un 7-0 che vale il +10. All’intervallo la RMB Brixia conduce 45-36.

Le padrone di casa cercano di accelerare nella ripresa e con il tandem Togliani-Frustaci il vantaggio arriva subito sul +14. Battipaglia, in difficoltà, cerca di reagire affidandosi a Cupido e Peoples ma Togliani restituisce 11 lunghezze di vantaggio alla RMB. Poi è Potolicchio a cercare di scuotere le campane con la tripla del -8 ma le bresciane restano saldamente al comando a 10′ dal termine (67-58).

Nell’ultima frazione Battipaglia si riversa in attacco e segna il -8 con Peoples ma la tripla di Aghilarre rispedisce immediatamente indietro le ospiti. Poi è Kristlova ad infierire fino al +15 Brixia a 6’48” dalla sirena finale. Natabou e Fokke sono le ultime ad arrendersi ma l’attacco delle padrone di casa è ormai inarrestabile. Una Togliani instancabile firma il +18 prima che Baldassare e Cupido cercano di tenere vive le ultimissime speranze campane. I minuti finali servono solo a determinare il parziale finale. Punteggio di 95-77 e netta vittoria Brixia in gara-1.