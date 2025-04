Basket: Tortona-Trapani e Reggio Emilia-Milano i big match della 25a di Serie A

Venticinquesima giornata in arrivo, nulla di deciso e tutto da comprendere in questa Serie A 2024-2025 che è di totale incertezza, almeno per quel che riguarda la stagione regolare. Soprattutto, in questo caso, sono Tortona-Trapani e Reggio Emilia-Milano ad accendere i riflettori in testa, ma c’è anche Varese-Cremona da tenere d’occhio in coda.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GIVOVA SCAFATI (Sabato 5 aprile, ore 20:00)

Quarta contro quindicesima, lotta per la vetta contro lotta salvezza: questo il modo in cui si avvicinano le due squadre all’anticipo del sabato. C’è però un ma: le squadre di Ramondino, in A, hanno sempre battuto quelle di Galbiati, che festeggia le 150 panchine nella massima serie, così come festeggia quota 200 partite Alessandro Zanelli. Per la Givova nuovo ingresso: Luka Sakota, ventiquattrenne dal doppio passaporto canadese-croato che arriva dal Tampereen Pyrinto in Finlandia e che va a sostituire Rob Gray. Per la Dolomiti Energia c’è da riscattare la sconfitta di Brescia.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-TRAPANI SHARK (Sabato 5 aprile, ore 20:30)

Nell’altro anticipo di giornata si incrociano in modo diretto la lotta playoff e quella primo posto. Che, per certi versi, si avvicinano a essere la stessa cosa visto che i punti tra le squadre indicate sono appena sei. Un motivo in più per la Bertram per cercare di strappare un risultato importante e prendersi un’altra vittoria contro i siciliani dopo quella dell’andata al PalaShark. Tra Repesa e De Raffaele è lo scontro numero 20, con il secondo che è avanti 10-9 sul primo. Per Tortona fuori Strautins (crociato anteriore del ginocchio destro).

PALLACANESTRO TRIESTE-NAPOLI BASKET (Domenica 6 aprile, ore 17:00)

La domenica si apre con lo scontro dell’ex: Markel Brown, ora tra gli elementi chiave di Trieste, è stato tra i protagonisti della Coppa Italia di Napoli nel 2024. Con le attuali società il bilancio è di 5-1 a favore dei giuliani, ma i partenopei arrivano galvanizzati da una sequenza di vittorie che comprende sia Virtus Bologna che Milano, cosa che ha reso decisamente più rosee le questioni circa la salvezza. Delle squadre con 30 o più punti, peraltro, Trieste è quella con qualche margine di rischio in più in casa (8-4), anche se Napoli ne ha vinte solo due lontano dalle mura amiche.

ESTRA PISTOIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 6 aprile, ore 17:30)

Con Pistoia che ha trovato il nuovo presidente, nella persona di Joseph David (subito però volato negli States per la scomparsa della madre), c’è da tentare il tutto per tutto nelle ultime giornate allo scopo di salvarsi. La rincorsa comincia dall’arrivo al PalaCarrara di Sassari, che all’andata vinse di misura (77-75). Niente Kemp per Pistoia, ma è il Banco ad avere i maggiori problemi con Renfro, Udom e Halilovic tutti costretti a saltare l’incontro, per un motivo o per un altro. Per i sardi situazione abbastanza tranquilla, perché se i sogni di playoff ormai non ci sono più, è pur vero che a quota 20 è forse l’unica squadra che nemmeno rischia per la coda.

OPENJOBMETIS VARESE-VANOLI BASKET CREMONA (Domenica 6 aprile, ore 18:15)

Nell’unico match che gode dell’orario “storico” della Serie A, doppio vento di cambiamenti per le due squadre. Varese ha infatti inserito Grant Anticevich (lungo australiano di passaporto croato), per Cremona, invece, in uscita Luca Conti, nuovo rinforzo di Rimini che è seconda in A2 dietro alla sola Udine. Sfida salvezza se ce n’è una, visto che le due squadre si trovano a quota 14 punti e ne hanno solo due di vantaggio su Scafati. In sostanza, chi vince si allontana, chi perde resta nei guai seri. All’andata fu vittoria netta (78-60) per la Vanoli.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO (Domenica 6 aprile, ore 19:00)

Per l’Olimpia di Ettore Messina trasferta non facile a Reggio Emilia, che pure vive il paradosso di una miglior efficienza lontano dal PalaBigi che in casa. Nove anni sono passati dalla finale scudetto, nel frattempo l’EA7 deve fare i conti con l’infermeria che fa registrare l’ingresso di Bolmaro e Dimitrijevic oltre ai problemi già noti di Causeur e Nebo. L’Unahotels, invece, ha respirato per Jamar Smith e Cassius Winston, l’uno a riposo per una botta alla schiena, l’altro con due distorsioni alla stessa caviglia durante la sfida alla Virtus Bologna. Notizie importanti anche in vista del quarto di Champions League contro Malaga.

GERMANI BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 6 aprile, ore 20:00)

Da una parte la lotta per mantenere la vetta, dall’altra quella per restare dentro la zona playoff in virtù della presenza nel terzetto a quota 28. Brescia continua a essere trascinata da Miro Bilan, nominato peraltro MVP del mese di marzo in questo campionato, mentre Venezia arriva da un periodo davvero molto felice, perché delle ultime 12 partite ne ha vinte 10. Si parlava di Bilan: è indubbiamente qui che va cercato il duello dei duelli della stagione, quello sotto canestro con Mfiondu Kabengele. Due giocatori profondamente diversi, una sola vicinanza al canestro.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (Lunedì 7 aprile, ore 20:00)

Ancora un monday night per le V nere, che devono concentrare tutti gli sforzi sul campionato ora che l’Eurolega, già non più una questione da tempo, volge al termine. Sfida che sa di classico a Treviso, anche se soltanto per il nome della città e per i ricordi, data la differenza di valori in campo e soprattutto il rendimento della Nutribullet dalla fine del girone di andata: 10 sconfitte nelle ultime 13. Bologna arriva a questo match senza più Grazulis e Tucker, entrambi rilasciati; il tutto mentre il futuro europeo e la questione del nuovo palasport impazzano lontano dai fatti di campo.