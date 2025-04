Baseball: Parmaclima e Macerata imbattute dopo il primo turno di Serie A. Pari tra Fortitudo e San Marino

Va in archivio il lungo sabato dedicato alla Serie A 2025 di baseball, Campionato cominciato ieri e proseguito nella giornata odierna con le partite che hanno chiuso le rispettive serie. Nello specifico ad uscire in maniera solida è stata Parmaclima che, esattamente come Macerata, ha vinto entrambe le partite, cominciando con il piede giusto la stagione.

La compagine emiliana nello specifico ha nuovamente strapazzato Reggio Emilia, imponendosi com un secco 0-8 nel secondo match disputato, imponendo il proprio ritmo e dall’inizio alla fine. Pareggia i conti invece la Fortitudo, brava a riprendersi dopo il KO inaugurale battendo San Marino per 3-13 dilagando in particolar modo nel secondo inning, dove sono stati segnati ben cinque punti, e nel terzultimo atto, dove sono stati messi a referto altri tre sigilli.

Tutto facile anche per Macerata, capace di vincere la Serie contro Nettuno passando per 3-4 in gara-1, complice anche un preziosissimo timbro marcato nell’inning aggiuntivo, per poi svolgere una gara-2 molto più tranquilla, terminata con il punteggio di 0-3. Tutto facile inoltre per la Big Mat Grosseto, squadra che ha vinto per 10-0 il derby con la BBC Grosseto sbloccando il tabellino dopo tre turni andati in scena con un nulla di fatto.

Domani, domenica 13 aprile, si disputerà la gara-2 tra BBC e Big Mat. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A BASEBALL 2025