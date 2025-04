Softball: Saronno e Caronno spiccano nella 4a giornata di Serie A1

Tutte in campo nella 4a giornata di Serie A1 2025 per quanto riguarda il softball, ma non tutte finiscono. Accade, infatti, che tra Bollate e Macerata, dopo il 9-0 della prima partita che ha provocato peraltro la conclusione al 5° inning, nella seconda, con il punteggio di 1-0 dopo sei riprese, l’impianto d’illuminazione ha deciso di non essere più d’aiuto rendendo necessaria la sospensione dell’incontro.

Per il resto, doppia vittoria col brivido per Saronno, che insieme a Bologna si esibisce in una specie di home run show: ce ne sono ben sei nel pomeriggio. In gara-1, nonostante il gande slam di Cianfriglia nell’inning d’apertura, pian piano la Mia Office rimonta, e così le Blue Girls si ritrovano sul 5-5 dopo cinque inning, o meglio dopo la parte alta del quinto. In quella bassa, infatti, il solo homer di Saviola cancella gli sforzi di Carati, Nolan, Di Pancrazio e Trevisan (tre singoli e un fuoricampo, quello di Nolan). In gara-2 ci sono altri due home run, un altro solitario di Saviola e uno da due punti di Cianfriglia, che valgono il 3-0 per Saronno dopo quattro riprese. Nella sesta doppio di Bortolotti che porta due punti a casa, ma anche in questo caso le Blue Girls non trovano il guizzo per vincere o impattare.

Caronno ottiene la prima doppietta della stagione contro Rovigo, e la realizza anche in modo piuttosto largo: un 10-0 nel primo match, concluso dopo quattro inning, e un 7-0 nel secondo, che si chiude nel quinto. In particolare, in questa gara-2 è da rimarcare la performance di Riko Murayama, autrice di un perfect game.

Pareggio a basso punteggio nelle due sfide tra Castellana e Forlì. In gara-1 sono le Thunders a prevalere: al singolo di Gasparotto che manda a segno Moreland nel quinto inning risponde il doppio proprio all’ultimo momento disponibile, nel settimo, da parte di Gregnanin che decide la partita in favore di Castellana. Gara-2, invece, si decide in due momenti: quarto inning, in virtù del singolo di Cortesi, e quinto, in ragione di una volata di sacrificio di Gasparotto che porta a segnare Moreland, che peraltro lo fa su errore difensivo. Infine, per Collecchio arriva un successo incontestabile contro Parma: 10-2 nella prima sfida (sesto inning) e 11-0 nella seconda (quarto).