Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Baseball

Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A Gold

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Parmaclima
Parmaclima / FIBS

Comincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Le due squadre infatti hanno incasellato il terzo successo consecutivo, vincendo le rispettive gare-1 battendo nello specifico contro Reggio Emilia e Crocetta, in due partite vinte comunque di misura.

La compagine emiliana ha battuto i vicini per 5-4 indirizzando il derby nei primi cinque inning, dove sono arrivati i punti necessari per spuntarla malgrado un comeback consistente da parte dei rivali, bravi a cambiare passo proprio a partire dalla quinta ripresa, dove hanno messo a referto tre sigilli per poi aumentare di un’unità al settimo.

Il team della Serenissima ha avuto la meglio invece per 2-1, completando una rimonta ad attacchi bloccati. Dopo uno scambio di favori avvenuto tra il primo ed il terzo inning, i giocatori stanziati a Serravalle hanno siglato il successo all’extra inning grazie ad un singolo di Halder e relativo punto di Di Raffaele.

Domani, sabato 18 aprile, si disputeranno il resto delle dispute. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei due raggruppamenti.

SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE A

# Squadra W L T PCT GB
1

PAR
1949 PARMA BASEBALL CLUB

 3 0 0 1.000 0
2

BOL
UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA

 2 0 0 1.000 0.5
2

NET
NETTUNO 1945

 2 0 0 1.000 0.5
4

BBC
BBC GROSSETO

 0 2 0 .000 2.5
5

CRO
FARMA CROCETTA

 0 3 0 .000 3

SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE B

# Squadra W L T PCT GB
1

RSM
SAN MARINO BASEBALL

 3 0 0 1.000 0
2

COL
CAMEC COLLECCHIO

 0 0 0 .000 1.5
2

GRO
BIG MAT BSCGROSSETO

 0 0 0 .000 1.5
4

MAC
HOTSAND MACERATA

 0 2 0 .000 2.5
5

REG
PALFINGER REGGIO EMILIA

 0 3 0 .000 3
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità