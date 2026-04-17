Baseball
Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A Gold
Comincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Le due squadre infatti hanno incasellato il terzo successo consecutivo, vincendo le rispettive gare-1 battendo nello specifico contro Reggio Emilia e Crocetta, in due partite vinte comunque di misura.
La compagine emiliana ha battuto i vicini per 5-4 indirizzando il derby nei primi cinque inning, dove sono arrivati i punti necessari per spuntarla malgrado un comeback consistente da parte dei rivali, bravi a cambiare passo proprio a partire dalla quinta ripresa, dove hanno messo a referto tre sigilli per poi aumentare di un’unità al settimo.
Il team della Serenissima ha avuto la meglio invece per 2-1, completando una rimonta ad attacchi bloccati. Dopo uno scambio di favori avvenuto tra il primo ed il terzo inning, i giocatori stanziati a Serravalle hanno siglato il successo all’extra inning grazie ad un singolo di Halder e relativo punto di Di Raffaele.
Domani, sabato 18 aprile, si disputeranno il resto delle dispute. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei due raggruppamenti.
SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE A
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
PAR
|3
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
BOL
|2
|0
|0
|1.000
|0.5
|2
|
NET
|2
|0
|0
|1.000
|0.5
|4
|
BBC
|0
|2
|0
|.000
|2.5
|5
|
CRO
|0
|3
|0
|.000
|3
SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE B
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
RSM
|3
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
COL
|0
|0
|0
|.000
|1.5
|2
|
GRO
|0
|0
|0
|.000
|1.5
|4
|
MAC
|0
|2
|0
|.000
|2.5
|5
|
REG
|0
|3
|0
|.000
|3