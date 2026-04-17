Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A Gold

Comincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Le due squadre infatti hanno incasellato il terzo successo consecutivo, vincendo le rispettive gare-1 battendo nello specifico contro Reggio Emilia e Crocetta, in due partite vinte comunque di misura.

La compagine emiliana ha battuto i vicini per 5-4 indirizzando il derby nei primi cinque inning, dove sono arrivati i punti necessari per spuntarla malgrado un comeback consistente da parte dei rivali, bravi a cambiare passo proprio a partire dalla quinta ripresa, dove hanno messo a referto tre sigilli per poi aumentare di un’unità al settimo.

Il team della Serenissima ha avuto la meglio invece per 2-1, completando una rimonta ad attacchi bloccati. Dopo uno scambio di favori avvenuto tra il primo ed il terzo inning, i giocatori stanziati a Serravalle hanno siglato il successo all’extra inning grazie ad un singolo di Halder e relativo punto di Di Raffaele.

Domani, sabato 18 aprile, si disputeranno il resto delle dispute. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei due raggruppamenti.

SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE A

# Squadra W L T PCT GB 1 PAR

1949 PARMA BASEBALL CLUB 3 0 0 1.000 0 2 BOL

UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA 2 0 0 1.000 0.5 2 NET

NETTUNO 1945 2 0 0 1.000 0.5 4 BBC

BBC GROSSETO 0 2 0 .000 2.5 5 CRO

FARMA CROCETTA 0 3 0 .000 3

SERIE A GOLD 2026: CLASSIFICA GIRONE B