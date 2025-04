ATP Montecarlo 2025 oggi in tv: orari semifinali, programma, streaming

Ci sarà in ogni caso un nuovo campione al Masters 1000 di Montecarlo, che dopo le 11 vittorie di Nadal intervallate solo dalle due di Djokovic e dal 2014 di Wawrinka ha visto Tsitsipas vincere tre volte su quattro, con Rublev unico intervallare negli anni del post-2020 (l’unico anno senza torneo a causa della pandemia di Covid-19).

Uno dei quattro candidati è Lorenzo Musetti, che contro l’australiano Alex de Minaur è 1-1 nei precedenti: al primo turno degli Australian Open 2022 ha risposto, lo scorso anno, l’omologo del Queen’s: in pratica, uno sul veloce, uno sull’erba e uno sulla terra con oggi. Nell’altra semifinale Carlos Alcaraz sfida l’unico tra i quattro capace di raggiungere la finale qui, vale a dire Alejandro Davidovich Fokina, in un derby atipico e che è la replica del quarto di Barcellona 2023.

Le semifinali seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 inizieranno non prima delle ore 13:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (201, dalle 14:45 circa) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Musetti-de Minaur, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 7 aprile

Campo Ranieri III

Ore 11:00 Arneodo (MON)/Guinard (FRA) [WC]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – Semifinale doppio

Non prima delle ore 13:00 Davidovich Fokina (ESP)-Alcaraz (ESP) [2] – Semifinale singolare

Non prima delle ore 14:30 Musetti (ITA) [13]-de Minaur (AUS) [8] – Semifinale singolare

A seguire Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [7] – Semifinale doppio

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, dalle 14:45) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-de Minaur)