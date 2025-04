ATP Montecarlo 2025: Carlos Alcaraz soffre, ma vince in rimonta contro il francese Fils

Con tanta sofferenza Carlos Alcaraz stacca il biglietto per le semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo ha superato in rimonta il francese Arthur Fils con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Tanti i rimpianti per il transalpino, soprattutto per la clamorosa occasione avuta sul finale del secondo set e poi anche perchè si era trovato avanti di un break nel terzo. Alcaraz vince una partita lottando, una di quelle che in questa prima parte di stagione non era sempre riuscito a fare sua. In semifinale sarà derby spagnolo con Alejandro Davidovich Fokina, che oggi ha dominato l’australiano Alexei Popyrin per 6-2 6-3.

Alcaraz conquista il match nonostante sette doppi falli, concedendo anche undici palle break all’avversario. Dall’altra parte sono ben quattordici quelle concesse da Fils, che paga anche i 54 errori non forzati rispetto ai 41 dello spagnolo. Il transalpino chiude anche con più vincenti (23) rispetto a quelli di Alcaraz (18).

Inizio di partita disastroso per Alcaraz, mentre dall’altra parte Fil riesce a mettere grande pressione e profondità nei suoi colpi. Il risultato è il doppio break di vantaggio per il francese, che scappa sul 3-0. Alcaraz si scuote e recupera uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco, mentre nel sesto Fils tiene un delicatissimo turno di servizio dopo aver annullato ben quattro palla break. Alcaraz, però, è entrato finalmente in partita e strappa a zero la battuta al francese nell’ottavo gioco. Sembra girata completamente l’inerzia del set ed invece Fils ritrova profondità con i suoi colpi da fondo e si va a prendere nuovamente il break nel nono game. Questa volta il numero 15 del mondo non trema e chiude sul 6-4 la prima frazione.

Sulla scia del set vinto Fils si procura immediatamente due palle break in apertura di secondo set, ma Alcaraz riesce a salvarsi. Un copione che si ripete poi anche nel quinto gioco, sempre con lo spagnolo che tiene un sofferto turno di servizio. Il set sembra proseguire verso il tie-break ed invece nel finale succede di tutto. Nell’undicesimo game Fils si porta sullo 0-40, ma si irrigidisce e commette tre errori consecutivi che li sono fatali. Alcaraz non solo recupera, ma poi si prende anche il break nel game successivo, chiudendo con un fantastico pallonetto sul 7-5.

Nel terzo set è Fils a partire meglio e a portarsi avanti di un break nel terzo gioco. Il francese salva anche due palle del controbreak nel game successivo e sale sul 3-1. Ancora una volta, però, il transalpino sente la pressione e subisce la rimonta di Alcaraz. Lo spagnolo gioca un ottimo sesto gioco, recuperando il break di svantaggio. Da quel momento il numero tre del mondo non si volta più indietro e vince i successivi tre game, chiudendo il set sul 6-3 e qualificandosi per la semifinale.