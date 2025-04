ATP Montecarlo 2025 oggi in tv (8 aprile): orari, ordine di gioco, programma, streaming

Si completa il primo turno ed inizia il secondo turno nel Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco: martedì 8 aprile saranno protagonisti cinque italiani.

Sul Court Rainier III nel terzo incontro di giornata scenderanno in campo Matteo Berretini ed il tedesco Alexander Zverev, mentre sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00 la sfida tra Lorenzo Sonego e l’iberico Pedro Martinez, a cui seguirà il match tra Flavio Cobolli ed il serbo Dusan Lajovic.

Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: si affronteranno nel terzo match di giornata Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, e l’indiano Rohan Bopanna e lo statunitense Ben Shelton.

La terza giornata del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle sfide degli italiani.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Martedì 8 aprile

Court Rainier III

Dalle ore 11.00

Nicolas Jarry (Cile) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 15)

A seguire

Holger Rune (Danimarca, 10) – Nuno Borges (Portogallo)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – Alexander Zverev (Germania, 1)

A seguire

Jordan Thompson (Australia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6)

Court Des Princes

Dalle ore 11.00

Lorenzo Sonego (Italia) – Pedro Martinez (Spagna)

Non prima delle ore 13.00

Flavio Cobolli (Italia) – Dusan Lajovic (Serbia, Q)

A seguire

Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) – Arthur Fils (Francia, 12)

A seguire

Jack Draper (Gran Bretagna, 5) – Marcos Giron (USA)

Court EA de Massy

Dalle ore 11.00

Alexei Popyrin (Australia) – Ugo Humbert (Francia)

A seguire

Tomas Martin Etcheverry (Argentina) – Corentin Moutet (Francia, Q)

Non prima delle ore 16.00

Frances Tiafoe (USA, 14) – Miomir Kecmanovic (Serbia)

A seguire

Jamie Murray / Rajeev Ram (Gran Bretagna / USA) – Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Monaco/Francia)

Court 9

Dalle ore 11.00

Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna) – Matthew Ebden/John Peers (Australia)

Non prima delle ore 13.00

Roberto Bautista Agut – Brandon Nakashima (USA)

A seguire

Tomas Machac (Cechia) – Sebastian Baez (Argentina)

Court 11

Dalle ore 11.00

Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia)-Robert Galloway/Jackson Withrow (USA)

A seguire

Alex De Minaur/Jan-Lennard Struff (Australia/Germania)-Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina, 8)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 3) – Rohan Bopanna/Ben Shelton (India/Stati Uniti)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per le sfide degli italiani.