Dove vedere Sonego-Martinez in tv, ATP Montecarlo 2025: orario preciso, ordine di gioco, streaming

Nel giorno in cui inizieranno i sedicesimi, si completerà anche il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: farà il proprio esordio martedì 8 aprile Lorenzo Sonego, chiamato a fronteggiare l’iberico Pedro Martinez.

La sfida tra l’azzurro e lo spagnolo aprirà il programma di giornata sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00: si tratterà del primo incrocio in assoluto sull’ATP Tour tra i due, che non si sono mai affrontati prima in un main draw del circuito maggiore

Il match tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Martedì 8 aprile – Court Des Princes

Dalle ore 11.00

Lorenzo Sonego (Italia) – Pedro Martinez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.