ATP Monaco, Ben Shelton sfiderà nei quarti Darderi. Alexander Zverev avanza

Quattro i match andati in scena quest’oggi a Monaco di Baviera. Nell’ATP500 in terra tedesca, Luciano Darderi si è imposto in rimonta contro il serbo Miomir Kecmanovic: l’italo-argentino si è imposto con lo score di 2-6 7-6 (4) 6-4 e nei quarti di finale lo attende la sfida contro l’americano Ben Shelton.

Lo statunitense (n.15 ATP) si è imposto contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.89 del ranking) 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 30 minuti di gioco. Un match nel quale lo statunitense è riuscito a fare la differenza grazie alle sue rotazioni mancine. Sarà un confronto complicato per Darderi e sarà necessario spingere sul lato destro del campo di Shelton.

Pronostico rispettato nel derby tedesco tra Alexander Zverev e Daniel Altmaier. Il n.3 del mondo ha avuto la meglio del connazionale (n.68 ATP) sul punteggio di 6-3 6-2, facendo una grande differenza col suo peso di palla. Troppo leggero Altmaier per contrapporsi alla potenza del n.3 del ranking.

Sascha nei quarti giocherà contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.37 del ranking), a segno contro il teutonico Yannick Hanfmann (n.131 del mondo) per 7-6 (3) 6-3. Sarà una bella sfida, anche dal sapor di rivincita per Zverev, ricordando la vittoria dell’olandese nel secondo turno a Indian Wells.