Cambia l’avversario di Luciano Darderi a Monaco: c’è un forfait all’esordio

Cambio di avversario per Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Monaco. Il tennista italiano non giocherà contro il ceco Jiri Lehecka al primo turno dell’evento in corso di svolgimento sulla terra rossa tedesca, poiché il suo rivale si è ritirato in prossimità del debutto in Baviera. Il 23enne, reduce dalla conquista del trofeo all’ATP 250 di Marrakech, se la dovrà vedere contro l’australiano Christopher O’Connell.

Il numero 47 del mondo incrocerà il 30enne numero 87 del ranking ATP, che entra così in tabellone da lucky loser dopo che tre giorni fa aveva perso nelle qualificazioni contro il taiwanese Tseng. Si tratta di una buona notizia per l’azzurro, che dovrà vedersela contro un giocatore sulla carta più abbordabile rispetto a Lehecka, numero 26 del mondo reduce dal ko subito in rimonta contro Lorenzo Musetti al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il serbo Miomir Kecmanovic, che ha prevalso sullo statunitense Marcos Giron al debutto. All’orizzonte un potenziale quarto di finale contro l’americano Ben Shelton, che ha regolato il croato Gojo in rimonta e ora attende il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’olandese Botic van de Zandschulp. La sfida tra Darderi e O’Connell è prevista alle ore 11.00 sul Campo 1.