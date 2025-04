ATP Monaco, Alexander Zverev e Ben Shelton cercano il pass per la finale

Si presenta sul rettilineo finale il torneo di Monaco di Baviera, ATP 500 sulla terra battuta. In programma le due sfide di semifinale, si decidono i due giocatori che domani si daranno battaglia per contendersi la vittoria del titolo e succedere nell’albo d’oro a Jan-Lennard Struff, vincitore dello scorso anno.

L’esame del tabellone evidenzia come al penultimo atto della competizione siano arrivati i due principali favoriti del seeding, uno dei giocatori di maggior rendimento sul rosso, titolare tra l’altro della quinta testa di serie, e l’outsider vincitore del quarto di finale originariamente presieduto dal duo canadese Felix Auger-Aliassime– Denis Shapovalov.

Nella parte bassa del tabellone Ben Shelton sfida Francisco Cerundolo. Torneo in crescendo quello disputato fin qui dal giocatore statunitense, arrivato ad un passo dalla sconfitta al debutto con Gojo, il croato non ha trasformato tre match point, e capace di vincere, con grande autorevolezza, contro un cliente ostico come Luciano Darderi. Decisamente più agevole il cammino compiuto fin qui dall’argentino che, in maniera abbastanza netta, ha superato, in rapida sequenza, il detentore del titolo, il kazako Shevchenko e il veterano belga David Goffin.

Essersi salvato quando era a un passo dal baratro nel match contro Tallon Griekspoor, suo giustiziere ad Indian Wells, potrebbe rappresentare la scintilla che sblocca Alexander Zverev e lo aiuta a mettersi alle spalle un periodo decisamente complicato. Il tedesco parte certamente favorito contro Fabian Maroszan. Il giocatore ungherese ha già vinto il suo torneo spingendosi fino alla semifinale, percorso incentrato sul successo al secondo turno contro il francese Ugo Humbert. E’ altrettanto vero però che l’appetito vien mangiando e la possibilità di poter entrare in campo con la consapevolezza di avere meno pressione del rivale potrebbero spingere il magiaro all’impresa.